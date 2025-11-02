"VAŽNO JE DA LJUDI VIDE SA KIM IMAMO POSLA" Vučić o hapšenju Bačulova: Da su mu pronašli otrov kome bih objasnio da mu ja to nisam uradio?
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je hapšenje blokadera Miše Bačulova.
- Što se tiče Bačulova, namerno nisam hteo to da komentarišem dan ili dva. Mislim da je važno da ljudi vide sa kim imamo posla. Sa koliko neodgovornosti i neozbiljnosti ali i opasnim stvarima moramo da se suočavamo.
- Nije mi taj lik posebno interesantan. Negde mi je i njega i žao što je pomislio da je toliko važan. Žao mi je ljudi koji su spremni svoju državu da tako optuže i da im nije važno sredstvo već im je važan samo cilj. A taj cilj je bio...Kako bih ja posle toga mogao da živim? Kome bih ja mogao da objasnim da on bude tamo u ropcu, epileptičnom napadu pa da mu pronađu otrov. Kome bih mogao da objasnim da ja to nisam uradio? Pa godinama sam slušao da sam ubio Olivera Jovanovića i Vladimira Cvijana.
Preporučujemo
ALEKSANDAR VUČIĆ: Politički gambit decenije
02. 11. 2025. u 11:14
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)