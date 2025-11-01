Politika

UHAPŠEN SRBIN IZ GORAŽDEVCA NA JARINJU: Tzv. kosovska policija pretresa porodičnu kuću

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 16:30

NA administrativnom prelazu Jarinje jutros je uhapšen N.U. iz Goraždevca, a tzv. kosovska policija sprovodi pretres njegove porodične kuće u tom selu.

Foto: D.Z.

Prema rečima rođaka, kako prenosi Radio Goraždevac, policija je upala u dom čiji je član porodice ranije danas priveden, a reč je o N.U. koji živi i radi u Beogradu kao pripadnik saobraćajne policije.

Kako navodi taj mediji, razlozi hapšenja za sada nisu poznati, kao ni to da li je pretres povezan sa tim slučajem.

(Tanjug)

