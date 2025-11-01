UHAPŠEN SRBIN IZ GORAŽDEVCA NA JARINJU: Tzv. kosovska policija pretresa porodičnu kuću
NA administrativnom prelazu Jarinje jutros je uhapšen N.U. iz Goraždevca, a tzv. kosovska policija sprovodi pretres njegove porodične kuće u tom selu.
Prema rečima rođaka, kako prenosi Radio Goraždevac, policija je upala u dom čiji je član porodice ranije danas priveden, a reč je o N.U. koji živi i radi u Beogradu kao pripadnik saobraćajne policije.
Kako navodi taj mediji, razlozi hapšenja za sada nisu poznati, kao ni to da li je pretres povezan sa tim slučajem.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
U LEPOSAVIĆU PRIVEDEN SRBIN ČIJI STAN TRAŽI ALBANAC: Porodici 10 dana za iseljenje
07. 10. 2025. u 17:46
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)