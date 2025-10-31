SVE O ZLU KOJE SU BLOKADERI PRIPREMALI ZA SUTRA: Ovo su svi detalji pokušaja izazivanja građanskog rata (VIDEO)

MIŠA Bačulov uhapšen je danas jer je planirao da izazove građanski rat u Srbiji.

Foto: Printscreen

Bačulov je planirao da inscenira sopstveno trovanje, za koje bi optužio predsednika Srbije brh vlasti. Uhapšen je i njegov saučesnik.

Na Informer TV mogli ste da pogledate specijalni program, a gost bio je lider SRS Vojislav Šešelj, koji je govorio o najnovijim dešavanjima u redovima blokadera.

Pogledajte kako izgleda mesto na kom je Bačulov hteo da se otruje

Repoterka Informera Emilija Marić javila se sa platoa ispred Kliničkog centra u Novom Sadu, gde je Miša Bačulov planirao da izvede trovanje.

- Nalazim se na mestu gde je Miša Bačulov hteo u javnosti da se otruje. Samo preko puta toga se nalazi Klinički centar, bukvalno preko ulice, gde bi njemu brzo došla pomoć. Tu radi njegova žena, gde bi mu se odmah ukazala pomoć. Nekih 100 metara razdaljine, ne više od toga. Ovo je mesto gde je on hteo, kako je rekao, da se otruje pred svima u javnosti, da to bude javno.

- Ljudi ovde dolaze u posete, tu dođu, popiju kafu, doručkuju, baš je prometno i baš bude puno ljudi u tom restoranu. Zato je verovatno izabrano. Tu bi mu vrlo brzo bila ukazana pomoć i kako smo čuli, sve je bilo dogovoreno - rekla je reporterka s lica mesta.

Treći snimak: Samo predlažu ricin

Na trećem snimku se vidi Bačulov kako sa lekarom priča ispred kuće.

- Vidi bio sam na toksikologiji, ne smem da ti kažem ime. Samo predlažu ricin. To se koristilo u Prvom i Drugom svertskom ratu. Radi tako što ne dozvoljava sintezu proteina u mišićima. Za dan, dva se umire. Ali ako se da u malim količinama, radi ono što treba, tri dana ne znaš gde si, agonija, bolovi. To se pravi od dve supstance, to imaš tamo na VMA. Ako hoćeš da se čujem, da ti to da. To je nešto bagatela da se smućka, tri eura recimo. Ali ako dođe stani-pani, prelomiš i uradiš to. Što ja ne savetujem, ali ako uradiš, i tada kažeš moje ime, pošto je počela glava da se igra sa mnom, počela je paranoja opasno. Mislim verovatno sve znaju, zaboravi da postojim. Ricin, javi mi da li da ti donosim za Novi Sad. Ono što moraš da znaš, agonija! Moraš to da znaš, ako izađeš u medijima i kad - rekao sagovornik Bačulovu.

- A koji je protivotrov za to?

- Nema ga, on se sintetiše u mišićima polako i razgrađuje. Ali agonija, možeš da rikneš. Možeš da umreš i ako dobiješ minimalnu dozu. Znaš šta je VMA, pričao sam sa čovekom. Pitao me je prvo zašto se interesujem za to. Ja sam rekao sin mi radi neke radove. Imaš čuveni slučaj, Bugarina su ubili time tako što su ga udarili kišobranom po nozi, i on je umro kada je otrov ušao - rekao je sagovornik Bačulova, misleći na disidenta Georgija Markova koji je 1978. godine ubijen u Londonu od strane komunističke tajne službe Bugarske.

- Razmišljam se dugo o tome. Jebote, znaš šta. Ja sam razmišljao o tome. Ako oni budu izazvali nešto da dođu do mene, još ljudi može da strada - rekao je Bačulov.

- Znam znam, ali pričaj sa Kaćom.

- Pitao sam je, ona je protiv, kaže mi: "Opet znam da ćeš ti morati biti tu, a da nema ništa, i da mene ubiju ljudi oko tebe, da nastrada više ljudi".

Drugi razgovor Bačulova i lekara

Na drugom snimku vidi se Bačulov koji sedi u prostoriji koja liči na ordinaciju, i razrađuje detalje trovanja sa osobom koja je najverovatnije lekar.

- Ima taj neki lokal kod Kliničkog, tamo Kaća radi, možemo doći tamo. Razumeš tu sam blizu, sve je tu. Tu su lekari dobri - rekao je Bačulov.

- Eto, to je ono što sam ti rekao, moraš da budeš svestan ozbiljnog rizika. Znaš kako, imao sam dve nedelje da razmislim i nisam siguran da li može da se izvede kako si planirao. Nije život Holivud. I onda sedim i razmišljam. Kada se uvuče paranoja u tebe, koga smeš da pitaš, koga ne. Koga smem da pitam znam da neće ići dalje. Odjednom se ja ekspert za stolice na primer, a ja se kao raspitujem o tome, zbog čega. Dva miligrama ti treba da rikneš, dva miligrama. A ti uzmi jedan pa možeš i od jednog - rekao je sagovornik.

- A na pola ne reaguješ? - upitao je Bačulov.

- Ne znam, uradićeš EKG, pa ćemo videti, da ne ispadneš smešan - kaže mu sagovornik.

- Je l' ima nešto da se popije da upadneš u veštačku komu - pita opet Bačulov.

- Ja ti pričam o ozbiljnim stvarima, vidi ti možeš da insceniraš. Uzmeš miorelaksant, da prestaneš da dišeš, pa da te reanimiraju. Ti si rekao nije fora lajt varijanta, da ne bude trovanje hranom. Znači mora da izgleda ozbiljno brate. Ovo govore filmovi iz mene. Vidi, nije isključena varijanta da hoće da te zaplaše. Hoću da sedneš sa suprugom, Kaćom…

- Mi smo to već prošli.

Razgovor Miše Bačulova

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević u specijalnom programu na TV Informer obelodanio je video snimke o zločinačkom planu blokadera na steroidima Miše Bačulova.

- Znači Mišo jel me slušaš?

- Slušam te j...e.

- Možeš da rokneš. Da li je to ideja? Zato što ja danas treba da zovem dva toksikologa da nam nabave neke stvarčice. Ti si rekao da hoćeš da popiješ to.

- Ja hoću...

- Ako daš u venu to se vidi.

- Ne, u venu ne smem, mora biti lako. Znači mora biti negde blizu bolnice je l' tako?

- Da, ali...

- Kolko vremena?

- Ne znam, to niko ne zna. Kako mogu da ti kažem, ko može da ti da.. ovaj. Ne znam da ti dam odgovore na ta pitanja. Ne znam vreme razgradnje lekova, bilo šta, to nisu lekovi.

- Da, koja je reakcija?

- Uuu, katastrofa. Grčevi, abdominalni, trovanje, klasično trovanje. Ja samo to mogu da ti dam. Nemaš penu, nemaš te zajebancije, ali izgleda kao epi napad.

Šešelj: Ovo jeste krivično delo

- Ovo je pokušaj političkog atentata na predsednika Srbije - rekao je Vojislav Šešelj i dodao:

- Nije to prvi put da njemu podmeću, setite se ubistva Olivera Ivanovića. Pa slučaja Cvijana. Ovoga puta to je temeljitije pripremano. Podsetiću vas da sam govorio da očekujem pre 1. novembra ili da ubiju nekog istaknutog čelnika režima, ili nekog od zvaničnika opozicije. U ovom slučaju su izabrali nešto treće, a Bačulov se unapred obezbedio da to bude tolika doza otrova da preživi, ali da naprave što veći haos. To jeste krivično delo, to je ugrožavanje ustavnog poretka. Postoje tri audio i video snimka koji dokazuju šta su Bačulov i zlikovci planirali da urade. Narode, mi se svi suočavamo sa opasnim zlikovcima koji su spremni bukvalno na sve samo da bi se na silu dokopali vlasti!