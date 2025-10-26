Politika

OTVORENO RUSKO ISTORIJSKO DRUŠTVO U SRBIJI: Potvrda bratskih veza i važna politička poruka (FOTO)

В.Н.

26. 10. 2025. u 14:00

U BEOGRADU se danas održava osnivačka skupština Ruskog istorijskog društva u Srbiji, kojoj prisustvuju patrijarh srpski Porfirije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i predsednik Saveta predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin.

ОТВОРЕНО РУСКО ИСТОРИЈСКО ДРУШТВО У СРБИЈИ: Потврда братских веза и важна политичка порука (ФОТО)

Foto: Novosti

Patrijarh Porfirije je u obraćanju rekao da su se prisutni na skupštini sabrali ne samo da obeleže istinsko prijateljstvo i bratske odnose dva naroda, već i da, kako je naveo, potvrde i zapečate zavet koji su ostavili preci i prethodnici.

- U tom duhu, svečano otvaranje institucije Ruskog istorijskog društva u Srbiji predstavlja potvrdu kontinuirane i međusobne duhovne povezanosti naša dva naroda, srpskog i ruskog, koji skladno žive kroz istoriju i koji će, siguran sam, uz Božju pomoć, tako i u budućnosti živeti - naveo je Porfirije. Istakao je da se kroz istoriju Srbi i Rusi oslanjaju na neupitni božanski Hristov sud kao jedino nerelativno merilo istine.

Foto: Novosti

- U vremenu strašnog istorijskog revizionizma, čega smo svesni i svi svedoci, kada činjenice naprosto bivaju zanemarene, a interpretacije koje su često tumačenja u skladu sa samoličnim, pojedinačnim interesima, kada su te interpretacije presudne, čini nam se ključna inicijativa osnivanje ovakve ustanove kakva je Rusko istorijsko društvo u Srbiji - rekao je patrijarh.

Izrazio je uverenje da će rad te institucije ne samo unaprediti postojeće duhovne, kulturne i druge veze dva naroda, nego i učiniti sve da istina ne bude robinja u geografskom i kulturnom prostoru. Patrijarh je uputio srdačne čestitke povodom osnivanja Ruskog istorijskog društva u Srbiji i poželeo uspeh u radu.

Foto: Novosti

Učesnicima se video porukom obratio predsednik Ruskog istorijskog društva i direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije Sergej Nariškin. Osnivačka skupština počela je intoniranjem himni Rusije, Republike Srpske i Srbije i odavanjem pošte minutom ćutanja nedavno preminulom generalu Nebojši Pavkoviću.

Skupštini prisustvovuju i ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, sekretar Ruskog istorijskog društva i zamenik ministra nauke i visokog obrazovanja Ruske Federacije Konstantin Mogilevski, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, mitropolit bački Irinej Bulović, kao i drugi brojni gosti.

Foto: Novosti

Rusko istorijsko društvo donelo je odluku da osnuje svoje predstavništvo u Srbiji, a jednoglasnom odlukom Skupštine društva, u junu ove godine, za predsednika Saveta predstavništva u Beogradu izabran je Aleksandar Vulin.

(Tanjug)

