VUČIĆ ČESTITAO KETRIN KONOLI NA POBEDI: NJen mandat će ojačati odnose Irske i Srbije

V.N.

25. 10. 2025. u 18:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ketrin Konoli na pobedi na predsedničkim izborima u Irskoj.

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО КЕТРИН КОНОЛИ НА ПОБЕДИ: Њен мандат ће ојачати односе Ирске и Србије

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

 - Upućujem iskrene čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom njene pobede na predsedničkim izborima u Irskoj. Uveren sam da će njen mandat dodatno ojačati odnose između Irske i Republike Srbije - napisao je predsednik Vučić na mreži X.

