Politika

EVO ŠTA MISLE BLOKADERI O SRBIMA NA KiM: Šaka jada, podrška je besmislena

В. Н.

15. 10. 2025. u 10:51

BLOKADERIMA nisu važni Srbi na Kosmetu oni su za njih šaka jada.

ЕВО ШТА МИСЛЕ БЛОКАДЕРИ О СРБИМА НА КиМ: Шака јада, подршка је бесмислена

Foto printskrin Jutjub/lažomer

"Podrška Srbima na Kosovu i Metohiji je besmislena, ostalo ih je tamo šaka jada i vlast je kriva", kaže blokaderka. Izgleda da je, kao i ostatak njenih kolega, ne samo neobrazovana već i neobaveštena. Republika Srbija svim Srbima koji su dobili otkaze isplaćuje novčanu pomoć, finansijsku podršku imaju i socijalno ugrožena lica u našoj južnoj pokrajini, upravo se obezbeđuje 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sektoru, Srpska lista je odnela veličanstvenu pobedu u slozi i sabranju nad Kurtijevim aperthejdom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"