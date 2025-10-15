EVO ŠTA MISLE BLOKADERI O SRBIMA NA KiM: Šaka jada, podrška je besmislena

BLOKADERIMA nisu važni Srbi na Kosmetu oni su za njih šaka jada.

Foto printskrin Jutjub/lažomer

"Podrška Srbima na Kosovu i Metohiji je besmislena, ostalo ih je tamo šaka jada i vlast je kriva", kaže blokaderka. Izgleda da je, kao i ostatak njenih kolega, ne samo neobrazovana već i neobaveštena. Republika Srbija svim Srbima koji su dobili otkaze isplaćuje novčanu pomoć, finansijsku podršku imaju i socijalno ugrožena lica u našoj južnoj pokrajini, upravo se obezbeđuje 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sektoru, Srpska lista je odnela veličanstvenu pobedu u slozi i sabranju nad Kurtijevim aperthejdom.