"ZIMA NEĆE BITI LAKA" Vučić: Tražio sam od Fon der Lajen izuzeće od carina na čelik
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike, kao i da se to neće menjati do sledećih izbora, ali da veruje ni posle toga.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike, kao i da se to neće menjati do sledećih izbora, ali da veruje ni posle toga.
On je nakon tet-a-tet sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen rekao da joj je predao pismo u kome moli EU da Srbija bude izuzeta od carina na čelik.
- Znam da EU ne može da izuzme Srbiju, ali sam joj predao pismo da Srbija bude izuzeta od carina na čelik, ali sam zamolio i verujem da će EK naći način da zemljama kandidatima ublaži status i olakša. Zima za nas neće biti laka, obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima. Blisko ćemo sarađivati sa EU - rekao je Vučić.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)