NAIM LEO BEŠIRI OTKRIO PROGRAM BLOKADERA: Priznaćemo Kosovo i da su Srbi zločinci koji su vršili genocid, i ubijali i proterivali Albance
IDEOLOG blokadera Naim Leo Beširi otkrio je njihov plan i program.
On je javno ispričao zašto je potrebno da blokaderi dođu na vlast.
- Ako vi poslednjih 30 godina birate nacionaliste koji vas ubeđuju da nisu ubijali po Hrvatskoj, SLoveniji, BiH, da nije genocid u Srebrenici, ako vi i dalje verujete u to da je Kosovo sastavni deo Srbije, a da nije ubijeno više od 10.000 Albanaca, a proterano 850.000. Vi i dalje imatep problem, što birate iste ljude, sa istim narativima i čekate da vidite nekakv drugačiji rezultat - rekao je Beširi.
Pogledajte snimak:
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)