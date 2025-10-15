Politika

NAIM LEO BEŠIRI OTKRIO PROGRAM BLOKADERA: Priznaćemo Kosovo i da su Srbi zločinci koji su vršili genocid, i ubijali i proterivali Albance

В. Н.

15. 10. 2025. u 09:00

IDEOLOG blokadera Naim Leo Beširi otkrio je njihov plan i program.

НАИМ ЛЕО БЕШИРИ ОТКРИО ПРОГРАМ БЛОКАДЕРА: Признаћемо Косово и да су Срби злочинци који су вршили геноцид, и убијали и протеривали Албанце

Foto: Printksrin

On je javno ispričao zašto je potrebno da blokaderi dođu na vlast.

- Ako vi poslednjih 30 godina birate nacionaliste koji vas ubeđuju da nisu ubijali po Hrvatskoj, SLoveniji, BiH, da nije genocid u Srebrenici, ako vi i dalje verujete u to da je Kosovo sastavni deo Srbije, a da nije ubijeno više od 10.000 Albanaca, a proterano 850.000. Vi i dalje imatep problem, što birate iste ljude, sa istim narativima i čekate da vidite nekakv drugačiji rezultat - rekao je Beširi.

Pogledajte snimak:

