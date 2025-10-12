VUČEVIĆ ČESTITAO SRPSKOJ LISTI: Velika poveda, nastavljamo još snažnije
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je danas Sprskoj listi na pobedi na izborima u devet od deset srpskih opština na Kosovu i Metohiji, ističući da je "ubedljiva pobeda Srbije".
-Hvala svakom našem čoveku koji je verovao, koji je stajao uz svoju Srbiju. Ovo je ubedljiva pobeda Srbije, naše vere, truda i odgovornosti, napisao je Vučević na svom nalogu na mreži Instagram.
Vučević je poručio da "nastavljamo još snažnije, za naš narod, mir i za Srbiju".
Ranije večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučć je izjavio da je Srpska lista ubedljivo pobedila u devet od 10 srpskih opština na Kosovu i Metohiji, a da će u desetoj, u Klokotu, ići u drugi krug.
Naveo je da je na današnje lokalne izbore izašlo ukupno 57.786 Srba, što je 3.667 više nego što je izašlo na parlamentarne izbore u februaru, kada je glasalo 54.109 Srba.
Dodao je da je u sve četiri oštine na severu Kosova i Metohije - Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić ubedljivo pobedila Srpska lista, od 69 do 80 odsto glasova.
(Tanjug)
