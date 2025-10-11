VUČIĆ O SANKCIJAMA ZA NIS: Građani da ne paniče, država će naći rešenje, nećemo ponoviti kantice, kanistere i ostalo - to vam garantujem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas na TV Informeru o sankcijama NISu i ostlaim važnim temama.

Foto: Printskrin TV Informer

Vučić se na početku osvrnuo na sankcije NIS-u ističući da građani ne treba nikako da paniče jer će država tražiti rešenje.

- Reč je o sve težoj geopolitičkoj situaciji iako je taj termin po sebi sporan posebno do skora u Rusiji i kod slovenksih naroda, ali ono što se zbivva u svetu i na Bliskom istoku i u rusko-ukrajinskom sukobu i u novim evropskim carinama i kvotama za čelik su stvari koje govore o izuzetno složenosti odnosa i nameću vam činjenice koje su neretko kontradiktorne.

- Mi imamo da danad dizel koji se troši 80 posto od svih derivata nafte je na nivou od 340.000 tona i to je značajna količina. Naš problem nastaje kada rafinerija prestane da radi i taj problem nastaje i sa ljudima koji su zaposleni u pančevačkoj rafineriji ali istovremeno nastaje problem sa preradom nafte i daljim korišćenjem derivata.

- Mi apelujemo na rusku stranu jer smo apelovali na amerikance mesecima, uspeli smo da izmolimo 8 meseci i kad Plenković kaže da nismo uspeli da uradimo ništa, pa nismo, jer za razliku od drugih mi nismo otimači jer jedino što smo mogli da otmemo neki kapital ili imovinu bez obzira da li sam ja srećan sa cenom koja je plaćena ili nisam. Bez ozbira da li je to bio dobar ugovor ili nije kako smo danas to saznali od profesora Đuričina od Borka Stefanovića koji je bio glavni pregovarač za to pa smo naplatili nešto za više od pet puta manje nego što je bila procena za to.

- Dubravka je možda nešto strožije nastupila nego što je trebalo jer još ima prostora za razgovore. Ja ću u ponedeljak sa gospodinom Aleksandrom Djukovim izneti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu, da li će Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran.

- Nemojte da smetnete sa uma da sam ja imao tri poziva direktna, predsednika Evropskog Saveta Šarla Mišela oko zahteva za ukidanje avio linije između Beograda i Moskve, Beograda i Peterburga, Beograda i Kazanja i Beograda i Sočija. Samo od predsednika ES, čiji razgovori nisu česti, smao po tom pitanju su bila upućena tri zahteva meni kao predsedniku. Mi smo tu izdržali i držali linije od početka. Držali smo kontakte sa svim preduzećima.

- Uvek smo bili otvoreni i nismo se priključili ni jednoj deklaraziji bez ozbira na sankcije koje su uvodili, i da znate to je jedini razlog zašto Srbija nije blizu članstva EU jer bi već bila na kraju tog puta jer smo se držali druagčije politike i vojne neutralnosti.

Vučić je istakao da će država preduzimati mere te je objasnio da rafinerija kada prestane da rade potrebno je dve do četiri nedelje, a uvek je potrebno više, da se rafinerija ponovo pokrene, kako kaže, da sve završimo dva i ili tri dana kasnije, a ne bismo je kasnili da možemo da je završimo, dakle potrebno je mnogo vremena da se pokrene, istakao je predsednik.

- Što se tiče ispumpavanja domaće nafte, onog sekunda kada se to prekine zbog pritiska koji se stvara potrebni su meseci da se to nastavilo ma koliko je reč o nevelikim količinama. Dakle, nama se javlja bezbroj problema. Dobio sam juče poruku od Bajatovića iz Moskve da su nam ponudili ugovor za gas do nove godine i ja sam rekao da je to za nas veoma loša vest zato što je trebalo da zaključimo do maja dugoročni ugovor na tri godine jer smo bili više nego fer dobar partner.

- Onda smo u maju kada sam razgovarao sa predsnikom rekli da ćemo u najkraćem roku mesec ili dva zaključiti sporazum. A onda sam se u septembru sreo ponovo sa Putinom i ja sam rekao da je sve na vama i sve ćemo da prihvatimo samo da to da zaključimo, sada nas obaveštavaju da će to da traje do nove godine. Zašto do nove godine? Pa logika je jednostavna i neću to da krijem, zato što oni žele time da nam kažu da ako vi želite da krenete u nacionalizaciju NIS-a mi možemo da presečemo gas 31. decembra. To je za mene jako loša poruka jer da smo mi to planirali ne bismo imali sankcije. Od mene su Amerikanci rekli "predsedniče, potpišite, neće biti sankcija, samo nam recite da vam je potrebno vreme da nacionalizujete vašu naftnu industriju". Ja sam rekao da to nije prihvatljivo, naša zemlja nije komunistička ni fašistička i ne želimo da otimamo tuđu imovinu. Oni su rekli da nije važan vaš potpis već nam dajte vašu reč. Ja sam rekao ako vam dam svoju reč ja to onda moram da ispunim. Ne mogu da dam reč da ću da nešto da nacionalizujem jer jeto poslednja stvar koju treba da uradimo.

Vučić je istakao da mi sada moramo da vadimo najvruće kestenje iz vatre, ni krivi ni dužni.

- Ako vidite danas da Letonija danas proterije 840 ruskog državljanina i da se bukvalno se pravi zavesa, da su bukvalno u pravom ratu. Na Kopenhagenu sam čuo da "vi pričate da ste u hibridnom ratu, ne, vi ste u pravom ratu". Samo naši ljudi misle da mi imamo čarobni štapić i da možemo da živimo van sveta i da biramo samo ono šta nam se sviđa.

- Mi ćemo izaći sa konkretnim stvarima pred Djukova. Očekujem konkretan razgovor. Rade naše banke, nisu naše banke pobegle. A u nekom trenutku ako ima zaprete sankcije, pa šta mislite da treba da ukinemo naš bankarski sistem? Meni su rekli neki ljudi na sastanku "ej, pa tamo je većina blokadera, tamo su visoke plate". Ja sam rekao da to više nikada niasm čuo, ja sam predsednik svim građanima.

- Ja kao predsednik republike ne mogu da dozvolim da Srbija pati, da učestvuje u nekom ratu jer Srbija neće da učestvuje ni u jednom ratu. Niko nas nije pitao ništa od svega toga, niste nas pitali, nit išta, nećemo da učestvujemo u sukobima, plaćamo već cenu dovoljno visoku. Neće se ponoviti kantice, kanisteri i ostala čuda, to garantujem građanima.

- Najpre ću da čekam šta će ruska strana da predloži. Juče sam pomno pratio skupštinu akcionara sazvanu na naš zahtev, i tamo sem "čekajte, čekajte, nešto će da se desi, Vučić će da reši sa Amerikancima", moja molba je i nadam se da će to Rusi da reše sa Amerikancima. A da li me pitate da to može da se desi? Nikada nisam obmanuo narod. Rekao sam kada će biti uvedene sankcije, rekao sam da će produženje biti sedam dana, i rekao sam da neće biti dalje odlaganje. Zašto nemaom redove na pumpama? Pa nemamo ih zato što ljudi znaju da njivoh presdednik govori istinu i oni koji me voli i oni koji me ne vole. Zato što znaju svaki put kad sam govorio i za plate i za penzije i za vojsku znali su da govorim istinu. Znaju da sad dva-tri meseca bez problema da pune jer neće biti problema. Ljudi, mi smo ovo platili preko 300 miliona evra.

- Ja vidim gde sve svet ide, ode mast u propast. Sto posto carine na kinesku robu. Počinju ratovi za sirovine i minerale. Zašto je Srbija vana? Srbija ima litijum, srbija ima kobalt, Srbija ima nikl, imamo i dodatne količine nafte. Sve to Srbija ima iako je zaključana zemlja i nema izlaz na more.

Predsednik je istako da ne bi znao da objasni 13.000 porodica zašto je stajao sa strane. On je istakao da su za sada sve banke korektne, vezano za NIS, ali da će onog trenutka kada budu morali da izmire svoje obaveze veliki problem, te da mogu i srpske banke da upadnu pod sankcije.

- Čeka nas sledeće nedelje velika poseta Ursule fon der Lajen da vidimo šta i kako tu možemo da uradimo, nažalost u isto vreme je i energetski samit u Rusiji, možda bih i bio da nije ove posete da rešim te probleme. Profesor Đuričin je danas rekao da mi moramo da imamo reaktivnu ulogu a ne proaktivnu, a najvećim delom ćemo imati reaktivnu.

O izborima na KiM

- Znate vi, kao da je 200.000 ljudni nešto što se podrazumeva, to je veliki broj ljudi. Ja pozivam ljude da se okupe, ja još ne znam gde ću biti zbog ovih obaveza koje sam govorio. Nadao sam se da ću biti na jugu Srbije da odem posle na utakmicu, ali izgleda da će to biti nemoguće. Pozivam ljude da pruže podršku našem narodu na KiM. Videli ste ovog Estonca, on je verovatno šef Evropske komisije za Prištinu, da se mešam u izborni proces jer zapošljavamo ljude u zdravstvenoj strukturi. Sve mogu da urade i da postave Rašića. Videli ste, po ovim razgovorima koji su Albanci pustili, o kakvom je kriminalcu reč. Koji ne predstavlja nikoga do Aljbina Kurtija, njegov potrčko. Samo im je važno da se sruši Srpska lista. Ja pozivam građane da glasaju za Srpsku listu i izađu u što većem broju.

- Ponosan sam na činjenicu da je popunjenost od 90 posto vozova u ova četiri dana od kada su krenuli. Ja sam ponosan na to šta smo uradili i da nastavimo da gradimo Srbiju. Sutra ću obići radove na porodilištu. Konačno da naše majke dobiju prelepa mesta, da se uvek sećaju gde su rodili svoje sinove i ćerkice, da uživaju i u samom mestu, u nečemu čistom. Krećemo onda u Niš, pa u drugo porodilište u Beogradu.

Naglasio je da je kurs kod nas stabilan poslednjih 12, 13 godina, što nije bilo u istoriji.

- A pogledajte koliko je sve nestabilno. Svakog jutra se budim s novom situacijom u svetu. A verujte mi, niko nije razgovarao sa više svetskih lidera od mene. Vidim da je situacija u svetu veoma loša i da ide u lošem smeru. Svi samo kupuju oružje i oruđe i dobro je što smo i mi to uradili - naglasio je predsednik.

- Još jednom da pozovem samo građane da sutra izađu na izbore na KiM i Srbija ne krije da želi da pruži podršku Srpskoj listi i hvala ljudima koji se bore za očuvanje našeg naroda.

Predsednik je komentarisao i naslove u opozicionim medijima koje su njegovo izlaganje "pesimističnim".

- Njih jedini interesuje kako da se dočepaju fotelje. Nije sramota nemati rešenje kada imate slonove političke koji se tuku, a mki smo dole u travi. Uspeh je da čuvate zemljui da vas ne zgazi neki slon u traiv. Ne mogu da imam rešenje sada kad Rusi ne žele ništa, Amerikanci ne žele ništa. I jedni i drugi preko leđa Srbije. Nisam čudotvorac, ni svetac, ni genije. Običan čovek koji se bori za svoju zemlju i koji će da se izbori.

- Prebacuju mi što sam pesimističan?! Pa ja sam uvek pesimističan, ali i tražim rešenje jer volim ovu državu više od svega. Morate da volite svoju zemlju. A čuo sam da su rekli i da nećemo završiti stadion, ali završićemo ga, sve ćemozavršiti. Zato, nemojte mnogo da obraćate pažnju šta oni govore - poručio je predsednik.