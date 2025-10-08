RAT BLOKADERA MEĐU SOBOM: Pukotine sve dublje - optužbe i gađenje Biljane Lukić i Vladimira Todorovića
DOK su u javnosti insistirali na jedinstvu, njihove poruke na mrežama pokazuju da je sve osim jedinstva ostalo – gađenje, cinizam i sumnja.
Perjanica blokadera, Biljana Lukić, otvoreno je priznala da joj je „mučno“ od sopstvenih redova:
- Trebalo je samo da izdrži dovoljno dugo, da sačeka da iz nas isčile dobrote i solidarnost, da ih zatrpaju glupavost i zloba. Njegove prezirem, ali mi se gadimo i mi sami - napisala je Lukić na platformi X, potpuno ogolivši razočaranje u sopstveni tabor.
S druge strane, Vladimir Todorić javno je upozorio da se „neki dogovor očigledno postigao“, jer dok parlament deluje „kao u najnormalnijoj zemlji“, ispred njega je – paravojno utvrđenje.
- Neki je dogovor postignut. Današnja sednica parlamenta ko u najnormalnijoj zemlji a ispred zgrade bukvalno paravojno utvrđenje. Pritom ovo oko davanja kvoruma deluje dosta indikativno. Studenti zajednički neprijatelj. Izuzetak je čini mi se
@demokrate - napisao jeTodorović.
