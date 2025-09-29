ČELIČNO PRIJATELJSTVO Li: "Kina i Srbija su 70 godina delile teškoće i koračale napred ruku pod ruku"

AMBASADOR Kine u Beogradu Li Ming izjavio je večeras, na prijemu povodom Nacionalnog dana Kine u Hotelu Hajat, kojem prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da se ove godine obeležava i 70 godina prijateljstva između naroda Kine i Srbije i da je ono s vremenom sve jače.

-Kina i Srbija su 70 godina delile teškoće i koračale napred ruku pod ruku, a naše čelično prijateljstvo, koje prevazilazi planine i mora, s vremenom je sve jače- rekao je Li. Dodao je da je 70 godina prijateljstva između naroda Kine i Srbije i 70 godina međusobnog političkog poverenja i deljenja dobra i zla, kao i 70 godina međusobnog razumevanja, naklonosti i pomoći.

Podsetio je da su 1955. Kina i Federativna Narodna Republika Jugoslavija formalno uspostavile diplomatske odnose.

-Obe zemlje su čvrsto izabrale put samostalnog razvoja. Kina je predložila „Pet principa miroljubive koegzistencije“ dok je Jugoslavija zastupala „Pokret nesvrstanih“, zajednički promovišući jedinstvo i samostalnost zemalja u razvoju- istakao je ambasador.

Kako je rekao, suočene sa "nerazumnim suzbijanjem od strane spoljnih sila", Kina i Srbija oduvek čvrsto podržavaju jedna drugu u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, postizanju razvoja i prosperiteta, te održavanju jedinstva i stabilnosti.

-Suočeni sa stalno promenljivom međunarodnom situacijom, odnosi Kine i Srbije napreduju na visokom nivou pod strateškim vođstvom šefova dveju zemalja- rekao je Li i podsetio da je koneski predsednik Si Đinping 2024. godine bio u državnoj poseti Srbiji, a da je Vučić u septembru ove godine prisustvovao svečanosti povodom 80. godišnjice pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Posebno je istakao saradnju dveju zemalja u oblastima poput izgradnje infrastrukture, zelene energije i visokokvalitetne proizvodnje i apostrofirao projekte od velikog značaja kao što su Želežara Smederevo, rudnik bakra Ziđin u Boru, pruga Beograd-Budimpešta, most Zemun-Borča preko Dunava i autoput E763 . Naveo je da kineski narod nikada neće zaboraviti da su tokom, kako je rekao, bezobzirnog NATO bombardovanja SRJ 1999. godine, kineski i srpski narod stajali rame uz rame u borbi protiv hegemonije i nasilnih sila, kao ni to što je nakon razornog zemljotresa u Venčuanu u Kini 2008. godine, Srbija donirala veliku količinu humanitarne pomoći. Dodao je da kineski narod nikada neće zaboraviti i da su tokom pandemije korona virusa, kineski i srpski narod stajali jedan uz drugog i podržavali se u dobru i zlu.

-Poslednjih godina, zahvaljujući bezviznom režimu i direktnim letovima, Srbija je postala jedna od najpopularnijih turističkih destinacija za Kineze. Uzajamna naklonost kineskog i srpskog naroda proističe iz istorije i dolazi iz srca. Valter je postao kineski filmski klasik, a srpske sportske zvezde su poznate širom Kine. Kina aktivno podržava Srbiju u organizaciji Expo-2027, a nedavno je kineska filmska zvezda kung fua Džeki Čen postao ambasador Expo-a- rekao je ambasador.

Govoreći o Nacionalnom danu Kine, Li Ming je rekao da proteklih 76 godina svedoče ogromnim promenama i dubokim transformacijama.

-Pod ujedinjenim vođstvom Komunističke partije Kine, uspešno smo otvorili put socijalizma sa kineskim karakteristikama, iz čega je postignuto dvostruko čudo brzog ekonomskog razvoja i dugoročne društvene stabilnosti, i čime smo postali druga najveća ekonomija na svetu- rekao je Li.

Istakao je da je kineska ekonomija je izdržala pritisak i da je u prvoj polovini godine, BDP Kine je porastao za 5,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je na samom vrhu sa vodećim ekonomijama sveta, a postignuta su i nova dostignuća u kineskoj modernizaciji.

-Kineski razvoj koristi ne samo kineskom narodu već i ljudima širom sveta. Kao snaga mira, stabilnosti i pravde koja unapređuje globalni razvoj, Kina nikada nije pokrenula rat u poslednjih 76 godina i jedina je od pet država sa nuklearnim oružjem u okviru Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja koja se obavezala da neće biti prva koja će ga upotrebiti- istakao je ambasador. Dodao je da je Kina, prema planu, ispunila ciljeve smanjenja siromaštva u novoj eri do kraja 2020. godine.

-Izvukla je 100 miliona ljudi iz siromaštva, time postigavši prvi stogodišnji cilj izgradnje umereno prosperitetnog društva u svim aspektima. Trenutno napreduje ka drugom stogodišnjem cilju pod snažnim vođstvom Centralnog komiteta KPK-a sa drugom Si Đinpingom u središtu- rekao je Li Ming.

Prijemu, pored ostalih, prisustvuju i predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Takođe su prisutni ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Andrijana Mesarović, Marko Đurić, Ivica Dačić, Boris Bratina, Nenad Vujić, Dejan Vuk Stanković, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević, Bela Balint, Zoran Gajić, kao i direktor BIA Vladimir Orlić, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko i drugi predstavnici političkog života i diplomatskog kora u Srbiji.

Nacionalni dan Kine zvanično se obeležava 1. oktobra, u čast godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, kada je proglas o osnivanju na trgu Tjenanmen u Pekingu 1949. godine pročitao Mao Cedunga.

