Politika

MIROSLAV ALEKSIĆ NAPAO STUDENTE BLOKADERE: "Propustili smo šanse zbog vas, sada Vučić diktira tempo i kontroliše situaciju!" (VIDEO)

V.N.

25. 09. 2025. u 09:02

LIDER Narodnog pokreta Srbija Miroslav Aleksić izjavio je da predsednik Srbija Aleksandar Vučić "diktira tempo" i da su blokaderi propustili sve prilike.

Foto: Printscreen

- Vučić sad uspeva da kontroliše situaciju zbog naših međusobnih nerazumevanja i podela! Politika nije igra, ne sme nas nositi euforija i emocije, ne sme se dozvoliti da propustimo šanse i prilike a jesmo propustili određene momentume poput 15. marta! Propuštene su šanse i oko prelazne vlade i oko izbora i sad smo opet došli u situaciju da nam Vučić diktira ritam! - rekao je.

