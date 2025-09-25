MIROSLAV ALEKSIĆ NAPAO STUDENTE BLOKADERE: "Propustili smo šanse zbog vas, sada Vučić diktira tempo i kontroliše situaciju!" (VIDEO)
LIDER Narodnog pokreta Srbija Miroslav Aleksić izjavio je da predsednik Srbija Aleksandar Vučić "diktira tempo" i da su blokaderi propustili sve prilike.
- Vučić sad uspeva da kontroliše situaciju zbog naših međusobnih nerazumevanja i podela! Politika nije igra, ne sme nas nositi euforija i emocije, ne sme se dozvoliti da propustimo šanse i prilike a jesmo propustili određene momentume poput 15. marta! Propuštene su šanse i oko prelazne vlade i oko izbora i sad smo opet došli u situaciju da nam Vučić diktira ritam! - rekao je.
