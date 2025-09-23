"ČUO SAM SE S PREDSEDNIKOM, ON SE SPREMA ZA TO" Mali o susretu Vučića i Rubia: Veoma važan sastanak

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom veoma važan za pitanje tarifa na uvoz u SAD, kao i za otvaranje novih oblasti saradnje srpskih kompanija sa SAD.

Mali je, nakon obilaska radova na Istorijskom muzeju Srbije koji će biti izmešten u zgradu stare Železničke stanice na Savskom trgu, rekao da se Vučić u prethodnom periodu sastao sa velikim brojem zvaničnika i održao niz sastanaka koji su, kako je istakao, važni za građane Srbije i za njihov životni standard.

- Ja sam se malopre čuo sa predsednikom, on se sprema intenzivno za to. To je najbolji odgovor za blokadere koji govore o tome da se Srbija izolovala i da je Vučić izolovan. A kako ljudi misle da je on izolovan ako se viđa sa Markom Rubiom danas, pre dva ili tri dana sa Bin Zajedom ovde na vojnoj paradi, a par dana pre toga vojna parada u Pekingu, gde se video sa kineskim predsednikom, kao i sa ruskim predsednikom. Čuo se i sa predsednikom Francuske, to su najveći lideri sveta - istakao je Mali.

Istakao je da je mnogo veći broj ljudi u Srbiji za mir, ekonomski napredak i stabilnost u odnosu na 1.000 do 2.000 hiljade ljudi na dnevnom nivou u celoj Srbiji koji su za blokade.

- To je naša politika - briga o ljudima. Razmišljamo o tome da li smo uspeli kada je smanjenje cena u maloprodajnim lancima, razmišljamo o tome da li smo dovoljno podigli plate, da li smo dovoljno podigli penzije, da li je minimalna zarada dovoljno visoka ili nije, da li imamo nova radna mesta, kako da otvorimo nove fabrike, kako da sredimo i izgradimo novi kilometar auto-puta. To je sve ono što je, po meni, od najvažnijeg interesa za građane Srbije, kako de facto da ostavimo bolje sutra našoj deci - naveo je ministar.

Dodao je da će kada budu izbori građani moći da odluče da li su za politiku koja se svodi na ekonomski rast, razvoj, mir i stabilnost.

Osvrćući se na vojnu paradu održanu u Beogradu, ministar Mali je ukazao da je cilj bio da se pokaže šta je Vojska Srbije uradila u prethodnom periodu i istakao da je ponosan na to.

Ukazao je da je za neke parada u Zagrebu bila parada, a da su ono što je srpska država imala da prikaže ocenili kao pretnju regionu.

- Nije anti ništa, nego je prosrpski - istakao je ministar Mali i dodao da Srbiji niko ne može da zabrani da se ponosi svojom vojskom i da prikaže šta ima.

- Ni o kome drugom ne razmišljamo. Razmišljamo o sebi. Neka drugi razmišljaju o nama, ali niko ne može da nam zabrani da se ponosimo našom vojskom i da nam zabrani da prikažemo ono što imamo - rekao je ministar Mali.

