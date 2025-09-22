Politika

"REČI KOJE KORISTI ZA VUČIĆA, SLOBODNO MOŽE DA PRIPIŠE SEBI" Brnabić odgovorila Krivokapiću: Ne postoji ništa gore nego kad čovek nema obraz

22. 09. 2025. u 16:23

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na najnovije komentare bivšeg premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Ne postoji ništa gore nego kad čovek nema obraz. Zdravko Krivokapić priča nešto o Kosovu i Metohiji i kosovskom zavetu i napada Aleksandra Vučića?!? Čovek kome, kao predsedniku Vlade Crne Gore, na kraj pameti nije padalo da povuče priznanje lažne, nepostojeće "Republike Kosovo", nešto prebacuje onom Vučiću koji se izborio da 28 država članica UN povuče ranije dato priznanje. Kukavica, zlo, lažov, izdajnik - reči koje koristi za predsednika Vučića, slobodno može da pripiše sebi. Pa i temeljni ugovor sa SPC je morao da sačeka Dritana Abazovića. Takav je Krivokapić junačina bio. Muka od čoveka - rekla je u objavi na društvenoj mreži Iks.


