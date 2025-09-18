KLUB MRZITELJA SRBIJE: Brandšteter, NEOS i beogradski učenici

Helmut Brandšteter, austrijski evroposlanik i promoter tzv. evropskih vrednosti, deceniju unazad vodi opsesivnu kampanju protiv Rusije, Kine, srpskog naroda i svega što miriše na suverenitet. Taj radikalni liberal, važan čovek stranke NEOS, uživa gotovo kultni status kod domaćih opozicionih figura poput Marinike Tepić, Pavla Grbovića i Borka Stefanovića, koji se utrkuju da mu se približe i udovolje.

Foto: Printscreen

Na mreži X Brandšteter, danima ne silazi sa propagandnog bicikla, Putin je neprijatelj Evrope, Tramp pretnja demokratiji, AfD fašisti, a Srbija problem koji treba „rešiti“. Republika Srpska za njega ne postoji. Kosovo je, naravno, nezavisna država. I sve to neumorno dele i prenose „nezavisni“ N1, Nova S, Danas i slični glasnici stranih interesa.

Njegove izjave prenose bez kritičke distance, kao glas razuma, kao direktiva „pravih Evropljana“. Te reči postaju smernice za delovanje domaćih blokadera, čiji se politički horizont završava u Briselu. Što dalje od Moskve, što brže prema priznanju tzv. Kosova.

NEOS, čiji je Brandšteter perjanik, politički sarađuje isključivo sa bošnjačkim i albanskim predstavnicima sa Balkana. Saradnju sa Srbijom ne žele, osim ako je na kolenima. Ta stranka sistemski razara temelje austrijskog društva, zalažući se za masovnu migraciju, islamizaciju i pretvaranje Evrope u prostor bez identiteta. To je model koji bi da izvezu u Srbiju.

Brandšteter redovno podržava inicijative za slabljenje države Srbije, ali i suverenista, kao i tradicionalnih političkih snaga. Za njega su Putin, Tramp, Le Pen, Orban – pretnje. Za njega su lažna država Kosovo, Kurti i NATO – rešenje. I takav čovek je idol srpske NVO kvazielite i opozicije.

Helmut Brandšteter nije analitičar, već operativac. Njegov zadatak je da Srbija prizna tzv. Kosovo, prekine odnose sa Moskvom i Pekingom i ugasi Republiku Srpsku . Izjave koje daje nisu opasne zbog onoga što govori, već zbog toga što u Beogradu ima onih koji ih slušaju, sprovode i priželjkuju.

(Srpski ugao)