GORAN JEŠIĆ OTKRIO PLAN BLOKADERA: "Uvesti sankcije Rusiji, ruske diplomate poslati kući, a imovinu im oteti!"
BIVŠI funkcioner DS-a Goran Ješić komentarisao je gostujući u emisiji na tajkunskoj N1 saznanja ruske Spoljne obaveštajne službe da EU za 1. novembar planira "srpski majdan":
- Mi se zalažemo za sankcije Rusiji, da spakujemo sve ove njihove kvazi-diplomate špijune i pošaljemo ih kući, ugasimo onaj Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, špijunski, i izvršimo nacionalizaciju NIS-a! - naveo je Ješić.
Pogledajte snimak:
