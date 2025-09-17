Politika

GORAN JEŠIĆ OTKRIO PLAN BLOKADERA: "Uvesti sankcije Rusiji, ruske diplomate poslati kući, a imovinu im oteti!"

В.Н.

17. 09. 2025. u 09:11

BIVŠI funkcioner DS-a Goran Ješić komentarisao je gostujući u emisiji na tajkunskoj N1 saznanja ruske Spoljne obaveštajne službe da EU za 1. novembar planira "srpski majdan":

ГОРАН ЈЕШИЋ ОТКРИО ПЛАН БЛОКАДЕРА: Увести санкције Русији, руске дипломате послати кући, а имовину им отети!

Foto: Printscreen/Iks

- Mi se zalažemo za sankcije Rusiji, da spakujemo sve ove njihove kvazi-diplomate špijune i pošaljemo ih kući, ugasimo onaj Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, špijunski, i izvršimo nacionalizaciju NIS-a! - naveo je Ješić. 

Pogledajte snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INTERNACIONALA LEVIH TERORISTA
Politika

0 0

INTERNACIONALA LEVIH TERORISTA

SA onim kojeg mrzim ne može biti pregovora. Tako je, ako je verovati šefu FBI Kašu Patelu, odgovorio Tajler Robinson jednom svom prijatelju na grupnom četu, a na pitanje zašto želi da ubije Čarlija Kirka. Bilo je to dan pre monstruoznog atentata na Univerzitetu Juta Veli, koji će bez sumnje promeniti Ameriku, a možda i svet.

17. 09. 2025. u 09:00

GLOBALNA BORBA PROTIV EKSTREMNE LEVICE: Porodica nasuprot legalizaciji pedofilije i da li će Srbija uspeti da sačuva tradicionalne vrednosti
Politika

1 3

GLOBALNA BORBA PROTIV EKSTREMNE LEVICE: Porodica nasuprot legalizaciji pedofilije i da li će Srbija uspeti da sačuva tradicionalne vrednosti

SUDEĆI po izjavama koje nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka stižu iz vrha vlasti u Vašingtonu, konkretno od strane američkog predsednika Donalda Trampa, kao i njegovog zamenika Džej di Vensa, ali i nekih reakcija sa evropskog tla, moglo bi se konstatovati da u svetu počinje globalna borba protiv ekstremne levice, te da je ovom licemernom ekstremnom pokretu, koji po pravilu stvari za ekstremizam uvek optužuje suprotnu stranu, konačno odzvonilo.

17. 09. 2025. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)