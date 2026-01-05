SAŠA OBRADOVIĆ ODUŠEVIO "DELIJE": Obelodanio vesti koje su obradovale sve kojima je Crvena zvezda u srcu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras u Beogradu da igra i rezultat "crveno-belih" ohrabruju za nastavak sezone i naveo da je njegov tim spreman za duel sa Valensijom u Evroligi.

I to ne tek tako, reda radi rečeno "spreman", već i bukvalno: svi (igrači) su spremni.

Utakmica 20. kola Evrolige između Crvene zvezde i Valensije biće odigrana u utorak od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".



"Igra i rezultat ohrabruju za nastavak sezone. Dobro je da su se neki igrači vratili, da možemo da radimo na hemiji i da se prepoznaju uloge i poziciije u timu. Ceo ovaj period i pre i za vreme mene imali smo iste probleme. Mnogo smo razgovarali o promenama koje treba da se dese i rezultat se za ovo kratko vreme vidi. Duga je sezone i menjaće se raspoloženje. Moramo da budemo jaki i u porazima", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Košarkaš Crvene zvezde Džoel Bolomboj je radio sa ekipom.

"On izgleda bolje nego što sam očekivao. Ne znam koliko je to u danima, nedeljama... Videćemo kada će da uđe u timski trening. Ohrabrujuće stanje, jer nam treba igrač na toj poziciji", dodao je trener Zvezde.

Obradović je naveo da je zdravstveni bilten ekipe dobar.

"Svi su spremni. Pitanje je ko s kim najbolje može da igra. To mora da se prepoznaje iz utakmice u utakmicu. Sada mi je jasnije šta treba da radim. Poslednja utakmica mi je za mene najvažnija, jer smo igrali bez Semija i Batlera. Bitno mi je da uvek imam igrače koji mogu da preuzmu ulogu, i odmene igrače koji su izneli veći deo sezone. Nije lako za mikro menadžment, ali bitno je da imam podršku", istakao je Obradović.

Trener Crvene zvezde je govorio i o Devonteu Grejemu.

"Objektivno imao je probleme na plejmejkeru i pre nego što sam došao. Potrebno mu je vreme. Što se tiče komparacije sa Jagom, koji praktično perfektno zna šta treba da radi na terenu. Nije mu potrebna lopta da bi davao poene. Više razmišlja za tim. U tome Devonteu je potrebno više vremena. Fizički je spreman, ali fali mu još malo i toga. Brzine možda fali, da obiđe nekog, ali s obzirom o kome se radi - čini se da neće biti problema", naveo je Obradović.







"Ne mislim da će da padnu. Imaju dobro raspoloženje, pobeđivali su ekipe koji su favoriti za prvo mesto. Imaju izgrađen sistem. Iskustvo je da prvo poluvreme ne treba da ponavljamo, a drugo možda da. Tada su dali najmanje poena. Pametnije u napadu, manje izgubljenih lopti, posle kojih su ubitačni. Vrlo slično igraju kao Pariz, zato je važno i kako se vraćamo nazad", naglasio je trener Zvezde.

