CAR NARUHITO LIČNO DOČEKUJE VUČIĆA: Jedini lider iz regiona kome je učinjena posebna čast
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu gde se očekuje i susret predsednika naše zemlje sa japanskim carem Naruhitom.
U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.
U Japanu će u to vreme boraviti još neki zvaničnici iz regiona kao što je hrvatski predsednik Vlade Andrej Plenković, ali ih neće primiti japanski car.
Posebna počast je što će se predsednik Vučić voziti u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara.
Kako se očekuje, car Naruhito će lično dočekati i ispratiti predsednika Vučića.
Podsetimo, bivši japanski premijer Šinzo Abe posetio je Srbiju u januaru 2018. godine, što je bila prva poseta jednog japanskog premijera našoj zemlji posle gotovo četiri decenije.
Tokom susreta sa Vučićem, Abe je naglasio značaj jačanja političkih i ekonomskih odnosa između dve zemlje, a poseban akcenat stavljen je na japanske investicije i infrastrukturne projekte u Srbiji.
O karakteristikama japanske privrede pročitajte OVDE
