CAR NARUHITO LIČNO DOČEKUJE VUČIĆA: Jedini lider iz regiona kome je učinjena posebna čast

15. 09. 2025. u 21:28

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu gde se očekuje i susret predsednika naše zemlje sa japanskim carem Naruhitom.

U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.

U Japanu će u to vreme boraviti još neki zvaničnici iz regiona kao što je hrvatski predsednik Vlade Andrej Plenković, ali ih neće primiti japanski car. 

Posebna počast je što će se predsednik Vučić voziti u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara.

Kako se očekuje, car Naruhito će lično dočekati i ispratiti predsednika Vučića.

Podsetimo, bivši japanski premijer Šinzo Abe posetio je Srbiju u januaru 2018. godine, što je bila prva poseta jednog japanskog premijera našoj zemlji posle gotovo četiri decenije.

Tokom susreta sa Vučićem, Abe je naglasio značaj jačanja političkih i ekonomskih odnosa između dve zemlje, a poseban akcenat stavljen je na japanske investicije i infrastrukturne projekte u Srbiji.

