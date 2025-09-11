PETKOVIĆ: Bisljimi najotvorenije podržao blokadere
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je, tokom današnje runde dijaloga u Briselu, prištinski pregovarač Besnik Bisljimi najotvorenije podržao blokadere, čime je jasno stavio do znanja da podržava one koji bi na ulicima da smenjuju predsednika Aleksandra Vučića i Vladu Srbije, sa namerom da na vlast dođu verovatno oni koji bi odmah priznali takozvano nezavisno Kosovo.
Petković je novinarima u Briselu rekao da direktan susret sa Bisljimijem nije bio nimalo prijatan, te da je predstavnik privremenih institucija u Prištini, na njegov zahtev da se govori o deeskalaciji na Kosovu i Metohiji, koju traži i EU, rekao da „prvo mi treba da se pobrinemo zasituaciju u Beogradu“.
- Bio sam spreman da izložim plan Beograda za deeskalaciju, ali Bisljimi nije želeo o tome govori, ni da sluša, nego je na to rekao da prvo mi treba da se pobrinemo zasituaciju u Beogradu i najotvorenije podržao blokadere, koji svih ovih meseci napadaju predsednika Vučića i našu državnu politiku.
Time je jasno stavio do znanja da podržava one koji bi na ulicima da smenjuju predsednika i Vladu Srbije, sa namerom, a sada se to i jasno videlo, u ovom direktnom susretu, da dođu verovatno oni koji bi odmah priznali takozvano nezavisno Kosovo, pošto to nikada neće dobiti od Aleksandra Vučića i ovog tima koji je zaudužen za pitanje Kosova i Metohije.
On se time bavi, a neće da se bavi stradanjem srpskog naroda na KiM, to ga ne interesuje, kao ni to kako žive Srbi južno od Ibra - rekao je Petković.
On je naveo i da Priština koristi dijalog kako bi njeni predstavnici svima govorili kako podržavaju blokadere u Beogradu.
