LOPOV VEKA: Jaćimović našao način da bez rata postane ratni profiter
ISTORIJA kaže da se samo na dva načina može steći bogatstvo koje ostaje generacijama iza vas: nasleđivanjem imperije ili ratnim profiterstvom.
Milomir Jaćimović je našao način da i bez rata postane ratni profiter. Pljačka sopstveni narod izigravajući dušebrižnika i borca za ideju bez ideje, a kada to nije dovoljno, koristi huligansku rulju sa kojom šuruje da tuče neistomišljenike... mada, čovek koji se bori samo za sopstveni džep nema ni mišljenje ni ideju ni ideal ni stid ni obraz.
