U TOKU JE "VUČJA STRELA": Konvoji tzv. KBS idu ka Đakovici!

TZV. kosovsko-bezbednosne snage izvode vežbu "Vučja strela" radi testiranja svojih kapaciteta, a konvoji se upućuju prema Đakovici, ka aerodromu i vojnom poligonu.

Foto: Fejsbuk/Armend Mehaj

U toku je velika terenska vežba pod nazivom „Vučja strela“, koju izvode pripadnici tzv. kosovsko-bezbednosnih snaga (KBS). Prema njihovom zvaničnom objašnjenju, cilj ovih aktivnosti je provera i unapređenje operativnih kapaciteta jedinica, kao i priprema za formiranje trećeg puka kopnenih snaga.

Kako se navodi u saopštenju tzv. KBS, kroz ovu vojnu vežbu nastoje da pokažu da su spremni i sposobni da izvrše zadatke koji se pred njih postavljaju, predstavljajući sebe kao „profesionalnu snagu u službi zemlje i njenih građana“.

Iz ove strukture ranije su poručili da će vežba trajati do 5. septembra, a da će se u njenom okviru kretati konvoji prema Đakovici, odnosno ka aerodromu i vojnom poligonu u toj oblasti.

(RT.rs)