Politika

ZVANIČNO! Fantastične vesti za sve građane Srbije: Vlada Srbije usvojila uredbu - padaju cene proizvoda

В.Н.

28. 08. 2025. u 10:30

VLADA Srbije usvojila je danas uredbu o ograničavanju marži u trgovinskim lancima na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

ЗВАНИЧНО! Фантастичне вести за све грађане Србије: Влада Србије усвојила уредбу - падају цене производа

Foto Arhiva Novosti

Marže će biti svedene na maksimalno 20 odsto, uz dodatni popust do 10 odsto, što znači da će osnovne namirnice, sredstva za higijenu i kućnu hemiju postati pristupačniji.

Prema najavama, uredba će obuhvatiti više od 20.000 artikala, grupisanih u 23 kategorije, dok se za najčešće kupovane proizvode pominje brojka od oko 3.000.

Uredba o ograničavanju trgovačkih marži stupa na snagu 1. septembra 2025. godine i doneće niže cene za građane na više od 20.000 artikala. Marže u trgovini biće ograničene na najviše 20 odsto, uz mogućnost dodatnog rabata do 10 odsto.

Detaljan spisak proizvoda koji će pojeftiniti pogledajte u našoj posebnoj vesti KLIKOM OVDE! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPOSLANICA SILVIJA SARDONE U PISMU UPITALA EP: Koje mere Evropa namerava da preduzme prema Prištini?
Politika

0 1

EVROPOSLANICA SILVIJA SARDONE U PISMU UPITALA EP: Koje mere Evropa namerava da preduzme prema Prištini?

EVROPOSLANICA Silvija Sardone iz redova italijanske Lige uputila je juče pismo Evropskom parlamentu u kome je pitala tu evropsku instituciju koje mere namerava da preduzme EU prema privremenim prištinskim institucijama kako bi se obezbedilo da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju puni demokratski i politički pristup, u skladu sa evropskim standardima u oblasti osnovnih prava i izbornih sloboda?

28. 08. 2025. u 11:32

SUZAVAC, GUMENI MECI, PENDRECI, VODENI TOPOVI... Šta bi policija na Zapadu upotrebila protiv blokadera terorista u Novom Sadu? (VIDEO)
Politika

0 5

SUZAVAC, GUMENI MECI, PENDRECI, VODENI TOPOVI... Šta bi policija na Zapadu upotrebila protiv blokadera terorista u Novom Sadu? (VIDEO)

RADI se o bezumnim akcijama ljudi koji nisu imali za cilj ništa nego drugo da uništavaju i da zastrašuju javnost i članove naše zajednice drže u strahu. Ponašanje kojem smo prisustvovali je za gađenje. Dok je manji broj prisutnih odlučio da počini nasilje i destrukciju, oni koji su samo posmatrali i stajali tu su apsolutno saučesnici u tome - iako se ova rečenica može lako protumačiti da je iz Srbije, jer tačno opisuje delovanje blokadera terorista, ona je ipak iz Velike Britanije.

28. 08. 2025. u 10:51

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona