ZVANIČNO! Fantastične vesti za sve građane Srbije: Vlada Srbije usvojila uredbu - padaju cene proizvoda

VLADA Srbije usvojila je danas uredbu o ograničavanju marži u trgovinskim lancima na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Foto Arhiva Novosti

Marže će biti svedene na maksimalno 20 odsto, uz dodatni popust do 10 odsto, što znači da će osnovne namirnice, sredstva za higijenu i kućnu hemiju postati pristupačniji.

Prema najavama, uredba će obuhvatiti više od 20.000 artikala, grupisanih u 23 kategorije, dok se za najčešće kupovane proizvode pominje brojka od oko 3.000.

Uredba o ograničavanju trgovačkih marži stupa na snagu 1. septembra 2025. godine i doneće niže cene za građane na više od 20.000 artikala. Marže u trgovini biće ograničene na najviše 20 odsto, uz mogućnost dodatnog rabata do 10 odsto.

