DAČIĆ O NASILJU BLOKADERA U NOVOM SADU: Došli smo na poziv Dekana, sada je na tužilaštvu da vodi postupak

MINISTAR policije Ivica Dačić obraćao se povodom novog nasilja blokadera u Novom Sadu.

Foto: Printskrin/TV Pink

Grupa studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u blokadi ušla je večeras u zgradu fakulteta, koju su jutros bili napustili nakon što je u zgradu ušao dekan Milivoj Alanović sa desetak profesora. Studenti u blokadi ušli su na Filozofski preko Pravnog fakulteta jer dele zgradu, nakon čega je dekan pozvao policiju.

Ispred zgrade Filozofskog su trenutno policija i Žandarmerija, kao i grupa građana koja se okupila na poziv studenta u blokadi.

Došlo je do guranja okupljenih sa pripadnicima policije i Žandarmerije.

Foto Tanjug/SAŠKA DROBNJAK

Ministar policije Ivica Dačić kazao je da se i večeras se dogodio još jedean napada na policiju.

Milivoj Alanović, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, je u 18.55 pozvao policiju jer je veći broj policije ušao u fakultet.

Pripadnici intervente jedinice su bez ikakvog povoda, došli su na poziv dekana, okupljnjeni demonstranti blokaderi su pokušali da fizički spreče da dođu do fakultteta. napadali, gurali udarali. Komandir jedinice je ušao u fakultet gde je dekan sve ponovio, razloge, zašto je pozvao policiju.

Vidite tu su Miša Bačulov, Miran Pogačar, Goran Ješić,Milomir Jaćimović, Robert Firbelholc, a sve to Miljan Čanak, sin Nenada čanka, uredno objavljuje na društvenim mrežama. Poziva građane, blokadere, da se u što većem broju suprotstave policiji.

Foto Tanjug/SAŠKA DROBNJAK

Zahvaljujem onim koji su ovo snimili. šta je ovde policija kriva Policija je došla na poziv dekana, stala ušla na fakultet da pita o čemu se radi, stala ispred fakulteta. U prostorijama fakulteta nisu zatečeni studenti drugih fakulteta, oni su napustili zgradu kada su videli policiju. Trenutno se pripadnici IJ i žandarmerije nalaze ispred ulaza u fakultet i kao što vidite onemogućavaju nasilan ulazak blokadera. Unutar fakulteta se nalazi, kako je dekan rekao 15-tak prisutnih, profesora i zaposlenih.

Mi smo obavestili tužilaštvo, a Tužilaštvo je naložilo da policija dostavi izveštaj. U toku je identifikacija svih onih koji su počinili krivična dela i prekršaje, koji su napadali policiju. Još jednom pozivamo sve da se pridržavaju zakona.

Policija radi svoj posao. Upravo na ovom primeru se vidi da se policiji onemogućava da dođe gde je pozvana od strane legalnog i legitimnih organa faakulteta - dekana.

ovo je slika i prilika svih tih stvari koje se dešavaju ovih dana.

Policija se optužuje za navodnu brutalnost, a ovde vidite kako neko napad apoliciju. U svim tim snimcima se vidi da ima nekih koji guraju, udaraju policiji i sam tim vrše krivična dela i prekršaje. Pozivamo sve da poštuju zakone. Svako je počini krivično delo ili prekršaje biće idntifikovan i sa strane policije procesuiran u smislu podnošenja prijave nadležmnom Tužilaštvu. Šta će Tužilaštvo dalje da radi to je u njihovoj nadležnosti.