ZA MIR ZBOG MOJE DECE: Poruka Pančevljanke sa skupa protiv blokada (VIDEO)
GRAĐANI Pančeva jasno su istakli da im je dosta blokada u Srbiji.
- Došla sam da podržim svoju državu radi mira. Ne podržavam blokadere. Hoću da živimo mirno, ja, moja deca i svi mi - poručila je sugrađanka.
Preporučujemo
"BLOKADE DONOSE STRAH I NEMIR" Majka iz Šida poslala snažnu poruku (VIDEO)
24. 08. 2025. u 15:46
"VRATITE MI MOJU SRBIJU!" Građani protiv blokada poslali moćnu poruku (VIDEO)
23. 08. 2025. u 21:54
GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Moćne poruke iz cele Srbije (VIDEO)
23. 08. 2025. u 20:33
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)