Politika

ZA MIR ZBOG MOJE DECE: Poruka Pančevljanke sa skupa protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 17:00

GRAĐANI Pančeva jasno su istakli da im je dosta blokada u Srbiji.

ЗА МИР ЗБОГ МОЈЕ ДЕЦЕ: Порука Панчевљанке са скупа против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Došla sam da podržim svoju državu radi mira. Ne podržavam blokadere. Hoću da živimo mirno, ja, moja deca i svi mi - poručila je sugrađanka. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROFESOR SA EKONOMSKOG POHVALIO VUČIĆEVE EKONOMSKE MERE: To je kompleksan skup mera, opšti efekt treba da bude smanjenje socijalnih razlika
Politika

0 2

PROFESOR SA EKONOMSKOG POHVALIO VUČIĆEVE EKONOMSKE MERE: To je kompleksan skup mera, opšti efekt treba da bude smanjenje socijalnih razlika

PROFESOR Ekonomskog fakulteta DRAGAN Đuričin ocenio je da je novi paket ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda, koji je danas predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predstavlja spremnost države da se suoči sa ozbiljnim ekonomskim problemima koji su, kako smatra, uglavnom posledica određenih političkih problema koji postoje u društvu u poslednjih devet meseci.

24. 08. 2025. u 16:04 >> 16:19

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu