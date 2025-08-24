Politika

SATIRU SVE ŠTO JE SRPSKO: Prekrečeni murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

24. 08. 2025. u 09:50

GRAFITI i murali u Severnoj Mitrovici i Zvečanu prekrečeni su danas u ranim jutarnjim časovima uz prisustvo pripadnika tzv. kosovske policije.

САТИРУ СВЕ ШТО ЈЕ СРПСКО: Прекречени мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију у Косовској Митровици и Звечану!

Foto: D.Z.

U centru Severne Mitrovice prekrečeni su grafiti i murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju koji su godinama krasili ovaj grad i koji nisu imali političku poruku, prenosi TV Most.

Prekrečen je i grafit na kome je pisalo "Jer odavde nema nazad" koji je bio jedan od simbola grada na Ibru. 

Foto D. Milovanović

