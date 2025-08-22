Politika

GOSPODO BLOKADERI, POKLONITE SE I POČNITE: Histerija zbog poziva predsednika Vučića na debatu

V.N.

22. 08. 2025. u 15:06

PREDSEDNIČE, od saboraca iz Pokreta socijalista veliko poštovanje, gospodo blokaderi – poklonite se i počnite, izjavio je Aleksandar Vulin.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Nivo histerije s kojom su blokaderi dočekali otvoren poziv predsednika Aleksandra Vučića na TV debatu, i to četiri prema jedan, neverovatan je. Aleksandar Vučić je opet dokazao da, kada god neprijatelji Srbije pomisle da su ga pobedili, on jednim hrabrim potezom preokrene celokupnu sliku. Blokaderi sada duguju odgovor – ko su njihovi legitimni predstavnici, šta im je politički program, kakvi su im stavovi po pitanju sankcija Rusiji, puta u Evropsku uniju, kako misle da rešavaju pitanje Kosova i Metohije, dokle će ići u odbrani Republike Srpske, da li će podržati ili poništiti mere Vlade usmerene na poboljšanje standarda građana. Valjalo bi da nam kažu kako se osećaju kada ih podržavaju Picula i Kurti. Predsednik Aleksandar Vučić ponudio je blokaderima da se pod punim imenom obrate Srbiji. Gospodo, kamere su tu – naklonite se i počnite. Ili možda nećete smeti? Predsedniče, od saboraca iz Pokreta socijalista veliko poštovanje. Srbi, šta vam nije jasno?- poručili su u Pokretu socijalista, reagujući na poziv predsednika Vučića upućen predstavnicima blokadera da izađu na TV debatu- piše u saopštenju predsednika Pokreta socijalista Aleksandra Vulina.

