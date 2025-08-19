PROSTAKLUK BLOKADERA TERORISTA U ZAJEČARU: Vređali najstrašnije, a onda pokazivali srednji prst

Protesti blokadera su se završili posle kratkog vremena jer je bilo malo okupljenih, pa bi se slobodno moglo reći da su protesti blokadera propali.

U Čačku su se blokaderi teroristi isto okupili ispred prostorija SNS. Duvaju u pištaljke i vređaju one koji ne misle kao oni.

U Zaječaru su siledžije blokaderi došli do prostorija SNS. Ispred prostorija SNS okupljeni su i građani koji su se na tom mestu okupili kako bi pokazali da oni nisu za nasilje i kako sačuvali svoju kuću od blokadera koji ruše i pale. Blokaderi teroristi sve vreme vređaju građane koji mirno stoje. Tu se nalazi i policija.

Građani okupljeni ispred SNS skandiraju "Srbija", dok blokaderi teroristi najstrašnije vređaju predsednika Srbije Aleksandra Vučić uz psovke.

Blokaderi pokazuju i srednji prst građanima koji misle drugačije od njih, što ukazuje na apsolutni prostkaluk.

U Pančevu su se okupili ispred zatvora u tom gradu i vređaju policiju pogrdnim imenima. Ubrzo se mali broj okupljenih demonstranata i razišao u tom gradu.

Podsetimo, da nemaju drugu politiku sem sruši i pali, opet su sinoć pokazali blokaderi teroristi! Oni su i sinoć palili i uništavali prostorije Srpske napredne stranke, gađali policiju topovskim udarima i kamenicama i palili kontejnere i uništavali Beograd.

Jezivi pir po ugledu na fašiste počeli su samom najavom protesta i pozivom "gde smo ono stali" koji je jasno aludirao na nastavak nasilja i pozivom krvoproliće. Najavljeno su i ostvarili napadom na prostorije SNS u Cvijićevoj ulici koje su srećom bile prazne, gađali su policiju topovskim udarima, kamenicama i spaljivali kontejnere po gradu ne bi li napravili što veći haos.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa mesta koje su blokaderi demolirali, ispred SNS na Paliluli, poslao je ipak poruku da će i onima koji ruše uvek pružati ruku pomirenja.

- Po svaku cenu hoće da nam unište normalan život i u ovom gradu i u svakom drugom gradu naše zemlje. Borićemo se i pružićemo im otpor na svakom mestu. Samo hoćemo da vratimo otete živote, da vratimo ono što su nam oteli, a ono što je bilo normalno. I uvek ćemo da im pružamo ruku, iako je teško pružati ruku ljudima koje ove stvari rade. Ovo što rade pokazuje da nemaju nikakvu ideju, nikakav, plan, nikakav program - rekao je Vučić.

Podsetimo, sinoćnjim napadima blokaderi teroristi nastavili su jezivi niz nasilja koje su otpočeli u Novom Sadu kada su palili prostorije SNS i pokušali da žive spale ljude koji su se nalazili na tom mestu.

Teror su nastavili i sledeći dan brutalnim iživljavaljem na prostorije SNS koje su bile prazne lomeći i demolirajući sve pred sobom.

Palili su blokaderi i u Valjevu prostorije SNS, gradske uprave, suda, tužilaštva, ali i stambene zgrade u očiglednoj nameri da nekog i ubiju.

Blokaderi su na najbrutalniji način linčovali i policiju u Valjevu gađajući ih pirotehničkim sredstvima, kamenicama, molotovljevim koktelima.

Da su spremni da ubiju i proliju krv potvrđuje video-snimak na kome se jasno vidi kako blokaderi ustaše pokušavaju da živog spale pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dejana Lukovića, koji je sa kolegama pokušao da prethodnih večeri na protestu u Valjevu pokušavao da sačuva javni red i mir.

U jednom trenutku je zabeleženo kako Lukovića direktno u glavu pogađa molotovljev koktel, što ga umalo nije koštalo života.

Dakle, jasno je da su spremni na sve, da prolivaju krv, a pitanje je koga će ovim nasiljem ubiti i živog spaliti sprovodeći svoju siledžijsku politiku.