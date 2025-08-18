VUČIĆ POVREDIO RUKU U CVIJIĆEVOJ ULICI: Izgleda da sam se isekao, nećemo da bežimo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić povredio je danas ruku prilikom obilaska uništenih prostorija SNS u Cvijićevoj ulici.

Foto printskrin TV Pink

- Mislim da su ljudi večeras mogli da vide o čemu sa pričao juče. I kada vam neko kaže vidite gde smo stali i tako dalje, onda vam je jasno šta će da nastave da rade. I to je pokazatelja jedino onoga ša mogu - rekao je Vučić.

Predsednik je pokazao ruku u krvi.

- Izgleda da sam se isekao, nemoj ništa da mi dajete, imam ja maramicu, ništa strašno - rekao je Vučić.

Kaže da to pokazuje sa kakvim siledžijama i nasilnicima imamo posla.

- Sa ljudima koji obično ne znaju šta će sa svojim životima. Toiliko ih je bilo malo danas, ukupno u celom Beogradu i Lazaervcu i ostalim delovima, ukupno ni 2300. To kada sve saberete zajedno u svim različitim terminima. Šta će da ponude ljudima osim siledžijstvima, a onda posle bežanje. Toliko su hrabri, čim se pojavi neko onda beže, to je karakter.

- Pokušavaju da nam unište elementarne vrednosti na koje smo navikli. Pružaćemo im otpor i borićemo se na svakom mestu. Vratićemo ono što su nam oteli. Uvek ćemo im pružati ruku, ali teško je pružiti ruku onima koji ovo rade. Oni nemaju nikakav plan i program, ali dobro je da ljudi vide. Samo sruši i pali.

- Nećemo da im se sklanjamo i bežimo, pojavljivaćemo se na svakom mestu i podizaćemo otpor na svakom mestu.