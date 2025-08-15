Politika

OGLASILA SE NS POLICIJA POVODOM SPEKULACIJA O DEČAKU (12) SA SNIMKA: Zatečen u grupi koja je flašama gađala policiju, deda došao po njega

В.Н.

15. 08. 2025. u 15:58

POVODOM medijskih spekulacija o postupanju policije prema dečaku, sinoć, na Bulevaru oslobođenja, Policijska uprava u Novom Sadu oglasila se saopštenjem.

I. Mitić

"Dvanaestogodišnjak iz Sremske Mitrovice zatečen je u grupi lica koja su staklenim flašama gađala prostorije SNS i pripadnike policije prilikom intervencije.

Doveden je u službene prostorije na način koji je u skladu sa zakonom.

U policiji je izjavio da je došao iz Sremske Mitrovice sa dedom, koji je ostao na Kvantaškoj pijaci i da je, zatim,  učestvovao  u napadu na objekte i policiju.

S obzirom na to da je zatečen sam na ulici, oko ponoći,  dečak je predat u nadležnost radnicima Centra za socijalni rad, a o događaju je sačinjena odgovarajuća dokumentacija. 

Na poziv radnika Centra, dečakov deda, koji se, inače, jedini stara o njemu, došao je po njega, oko 3 sata ujutru.

Takođe, o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo koje se izjasnilo da  dečak, s obzirom na uzrast, nije krivično i prekršajno odgovoran", naveli su im MUP-a. 

