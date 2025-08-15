OVO JE PRISTOJNA, NORMALNA I ODGOVORNA SRBIJA: Ona koja ne ruši, ne pali, ne krije svoje lice i ne stidi se svog imena (VIDEO)

I DOK su sinoć blokaderi jezivo divljali i rušili sve što im je pod ruku došlo, uništavajući prostorije SNS-a, danas su građani u velikom broju došli kako bi sredili haos koji su siledžije ostavile za sobom.

Foto: Printskrin

Danas je pristojna, normalna, vaspitana i odgovorna Srbija, pokazala svoje lice.

Ona koja ne ruši, koja ne pali, koja se ne krije i koja se ne stidi svog imena i svog prezimena!

Kako kaže jedna od građanki, koji je došla da pomogne u sređivanju prostorija, želi da da svoj doprinos da se sve vrati u normalu.

- Ne mogu da verujem da smo isti narod, da idu brat na brata - kaže ona.

Drugi građanin, koji je takođe došao kako bi pomogao da se sve sredi nakon haosa koji su blokaderi napravili, kaže da ovolika mržnja se nikada nije dešavala.

- Oni više nemaju šta da pokažu, sem agresije. SNS nikada nije pomislila da nečiju kuću uništi. Sve ljude poštujemo, nikome ništa nažao nismo napravili. Prethodnu noć su hteli su da nas pobiju, kada nisu mogli nas, došli su da se iživljavaju na prostorijama stranke - kazao je i dodao da će blokaderi sami sebe progutati.