SRAMOTA U NOVOM SADU! Dok grad gori, glavni tužilac se krije, a zamenik šalje GLASOVNU PORUKU

NASILNICI su sinoć divljali ulicama Novog Sada, a tužilaštvo koje je nadležno za najveći napad na državu u poslednjoj deceniji svelo se na nemo „praćenje“ događaja, glavni javni tužilac u Novom Sadu, Branislav Lepotić, nije se ni pojavio, a njegov zamenik Rajko Vukosavljević medijima je poslao glasovnu poruku, šaljući blokaderima jasnu poruku da je nasilje dozvoljeno.

Osnovni sud u Novom Sadu

Nasuprot tome,glavni javni tužilac u Beogradu, Nenad Stefanović, izašao je jutros pred kamere i jasno stavio do znanja da neće biti pošteđenih, sva lica će biti pronađena, procesuirana i uhapšena. Takav stav je ono što javnost očekuje od institucija u trenucima kada na ulicama bukvalno preti građanski rat.

Međutim, slika iz Novog Sada, gde je bilo najveće nasilje, uništene i zapaljene prostorije SNS-a, povređeni pripadnici elitne jedinice Kobre i preko 80 građana, potpuno je suprotna. Umesto da pred kamere stane viši javni tužilac Branislav Lepotić i pošalje poruku da će nasilnici odgovarati, on je ostao u tišini i poslao ovlašćenog tužioca Rajka Vukosavljevića.

Ali ni Vukosavljević nije izašao pred medije. Umesto toga, poslao je glasovnu poruku u kojoj je izneo par suvoparnih i opštih rečenica, koje ako se ima u vidu dosadašnji rad ovog tužilaštva, može se tumačiti kao - gledamo ali ništa ne preduzimamo:

„U toku događaja, nasilni učesnici javnih skupova su napali i povredili više desetina službenih lica i građana, uz značajno oštećenje i uništenje imovine pravnih i fizičkih lica.“

Dodao je i da je tužilaštvo „tokom noći, u saradnji sa policijom, pratilo i preduzimalo zakonom propisane radnje“.

Drugim rečima, dok su letele cigle, lomljene prostorije, napadana policija i vojska, a građani krvarili na ulici, novosadsko tužilaštvo je samo pratilo šta se dešava. Bez konkretnih imena, osude, bez poziva na hapšenja ili čvrstog stava po pitanju daljih radnji.

Ovakva reakcija šalje blokaderima jedinu moguću poruku, da je nasilje dozvoljeno i da će nadležno tužilaštvo ostati pasivno. Nije ni čudo što su nasilnici stekli osećaj potpune nekažnjivosti. Upravo je novosadsko tužilaštvo najveći krivac što je do ove situacije uopšte došlo, jer su mesecima unazad puštali izgrednike i nasilnike na slobodu, od „slučaja nadstrešnice“ pa sve do poslednjih nereda.