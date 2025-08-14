ISLAMISTIČKI MEDIJI OTKRILI PRAVI RAZLOG BLOKADERSKIH NAPADA: Prvo rušimo Srbiju, da bismo posle srušili srpstvo u Banjaluci i Podgorici
ISLAMISIČKA Slobodna Bosna otkrila je prave namere blokadera huligana koji su juče sprovodili vandalizam na ulicama širom Srbije.
Oni likuju nad prolivenom krvlju na srpskim ulicama i prenose izjavu autonomaša Aleksandra Olenika koji kaže da će prvo da ruše Srbiju, kako bi kasnije srušili srpstvo u Banjaluci i Podgorici.
- Nažalost, u Banja Luci i Podgorici imamo istu vlast - Vučićevu vlast i oni će reagovati isto i kao i vlast u Srbiji. I njima je vreme ograničeno do kraja godine, kada pretpostavljamo da ćemo srušuti Vučića, tako da i oni odlaze zajedno sa njim - kaže autonomaš Olenik.
