Politika

ISLAMISTIČKI MEDIJI OTKRILI PRAVI RAZLOG BLOKADERSKIH NAPADA: Prvo rušimo Srbiju, da bismo posle srušili srpstvo u Banjaluci i Podgorici

Новости онлине

14. 08. 2025. u 11:31

ISLAMISIČKA Slobodna Bosna otkrila je prave namere blokadera huligana koji su juče sprovodili vandalizam na ulicama širom Srbije.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Oni likuju nad prolivenom krvlju na srpskim ulicama i prenose izjavu autonomaša Aleksandra Olenika koji kaže da će prvo da ruše Srbiju, kako bi kasnije srušili srpstvo u Banjaluci i Podgorici.

Foto: Printskrin

-  Nažalost, u Banja Luci i Podgorici imamo istu vlast - Vučićevu vlast i oni će reagovati isto i kao i vlast u Srbiji. I njima je vreme ograničeno do kraja godine, kada pretpostavljamo da ćemo srušuti Vučića, tako da i oni odlaze zajedno sa njim - kaže autonomaš Olenik.

13. 08. 2025. u 12:35

