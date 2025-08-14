NOVI SNIMCI DIVLJANJA HULIGANSKIH BLOKADERA: Pogledajte mučki napad sa leđa na policajce i spaljivanje prostorija SNS-a (VIDEO)
JEDAN od najjezivijih snimaka sinoćnjeg divljanja blokadera terorista u Beogradu osvanuo je na društvenim mrežama, a zabeležen je, verovali ili ne, kamerom tajkunske televizije N1.
Međutim, reporteri tog antisrpskog medija verovatno će i pored snimka negirati da su sinoć blokaderi bili ti koji su izazvali stravično nasilje kakvo na ulicama glavnog grada Srbije dugo nije viđeno, jer su oni za njih "goloruki studenti". Nevini, nežni, krhki mladi ljudi koji se samo bore za slobodu i pravdu.
E pa istina je malo drugačija i to upravo dokazuje snimak N1.
Na njemu se, naime, vidi kako huligani blokaderi ogromnim motkama besomučno tuku policajce, koji, s druge strane, ne uzvraćaju, već samo pokušavaju da ih potisnu i umire.
- Oni su gađali policiju i nazivali ih raznoraznim pogrdnim imenima. Onda je policija počela da ih jače rasteruje. Evo i u ovim trenucima lete razne plastične i staklene flaše ka nama - govori reporterka na snimku.
Tada ni u jednom trenutku nije napomenula ništa što se tiče studenata i njihove borbe za slobodu i prave vrednosti.
I naredni snimak izaziva jezu. Jedan blokader iz čista mira šutira policiju, dok ostali na pripadnike organa bezbednosti bacaju kamenice i mnoge druge predmete s jasnim ciljem da ih povrede i izazovu eskalaciju sukoba.
- Jesu li to mirni, goloruki građani - pitaju se mnogi na društvenim mrežama.
