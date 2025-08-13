Politika

DOK KRV TEČE MOJIM VENAMA BRANIĆU I ČUVAĆU SRBIJU: Predsednik Vučić živi za svoj narod i svoju državu

V.N.

13. 08. 2025. u 21:54

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pionirski park u trenutku dok blokaderi najavljuju napad na Ćacilend.

Foto: Printskrin

 - Dok dišem, dok krv teče mojim venama braniću i čuvaću Srbiju, i od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra- rekao je predsednik Vučić.

