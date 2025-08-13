PICULA SE PONOSI USTAŠKOM PROŠLOŠĆU: Posle skandalozne fotografije sa "kalašnjikovom", izvestilac EP ne prestaje da provocira

FOTOGRAFIJA Tonina Picule u uniformi, sa puškom u ruci, koju je objavio povodom godišnjice "Oluje", možda je samo u njegovim očima bila lični gest sećanja, ali u Srbiji, gde su još žive rane ove zločinačke akcije etničkog čišćenja, takva slika ima težinu zlokobne političke poruke. Još skandaloznije od same objave sada je Piculino objašnjenje - da ne vidi kako je narušio svoj integritet izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i da mu deo ratne biografije pomaže da bolje razume prilike u našoj zemlji!

Foto Tviter

Ovo je ne samo veliki minus za evroposlanika, čak i da nije izvestilac za Srbiju, već i za Brisel, koji na sve ovo ćuti, ukazuju sagovornici "Novosti". Jer, kada političar iz regiona obuče uniformu, teško da se može pravdati neutralnošću i "dobrim namerama". Naročito ako još u javnost "ispliva" i njegova fotografija sa ustaškim simbolima HOS, paravojne formacije koju je lično Franjo Tuđman zabranio 1992. godine zbog preteranog veličanja Ante Pavelića i ustaša kojim nanose štetu "borbi za slobodu".

Tri decenije stara fotografija Picule u uniformi i sa automatskom puškom, nakratko je ujedinila vlast i opoziciju, ali i deo civilnog društva u Srbiji. Njegovu objavu povodom vojno-policijske akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske proterano 250.000 Srba, osudili su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik opozicione Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, kao i bivši predsednik Srbije Boris Tadić. Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je od predsednice Evropskog parlamenta Roberte Mecoli da zauzme jasan stav povodom objave Picule.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ — Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025

Umesto da se izvini zbog sporne fotografije, Picula je juče komentarisao kritike i pozive da bude smenjen sa pozicije izvestioca Evropskog parlamenta za našu zemlju, tvrdeći da to traže "političari krajnje desnice, kompromitovani skandalima i neuvijeno skloni Putinovoj Rusiji, a sa druge, deo opozicije kojima je neprihvatljivo što je branio svoju zemlju u nametnutom ratu". Ostavku nema nameru da podnese:

- Moja verodostojnost kao izvestioca zavisi i od prihvatanja mojih ocena stvarne situacije u Srbiji kao zemlji kandidatkinji za članstvo u EU, a Srbija se već dugo nalazi u unutrašnjim blokadama iz kojih ne može pronaći izlaz. Ti problemi su mnogo stariji od mog imenovanja za stalnog izvestioca. Voleo bih da u Srbiji pokazuju barem jednaku osetljivost za višestruke razloge stagnacije kao što pokazuju za delove moje biografije.

Šef poslaničke grupe naprednjaka Milenko Jovanov, koji je u februaru odbio da se sastane sa evropskim izvestiocem tokom njegove prve posete Beogradu, juče je poručio da je posebno sporan deo u kojem Picula "pravda" objavljivanje fotografije time da je "pre 30 godina bio pripadnik Hrvatske vojske koja je oslobodila do tada okupirane delove zemlje, te da ovu činjenicu mogu osporavati samo oni koji i danas relativizuju ili maskiraju politiku koja je od počekta 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu".

- Kaže da se borio protiv okupacije Hrvatske! A, okupator je Srbin, Krajišnik, kome su se i pradedovi i čukundedovi rodili na toj zemlji? Okupirali sopstvenu kuću, njivu, šumu... Džaba šminka. Čim zine progovori ustaša - naveo je Jovanov na društvenoj mreži "Iks".

Analitičar Ognjen Karanović kaže za "Novosti" da je naknadnim oglašavanjem Picula samo potvrdio da je on izvestilac za EP o stanju "terorističko-blokaderskih snaga u Srbiji":

- To je, između ostalog, i njegov zadatak u našoj zemlji, zato je i imenovan. Prvo, da bi pomogao blokadersko-opozicione strukture kako bi što efikasnije srušili Vučića, suverenistički kurs države, a onda i samu Srbiju. Drugi zadatak je da odbrani poziciju Hrvatske, koja ne dopušta razvijanje evropskog puta Srbije. Picula je u službi sprečavanja da se naša zemlja pridruži EU. Dakle, prvi zadatak je da sruši Srbiju, a onda te froncle koje ostanu od naše zemlje da ni one ne postanu članica EU.

Neka ga zaduže za Ukrajinu ONI koji su ga imenovali i te kako su znali kakva je Piculina ratna prošlost, politički profil i odnos prema Srbima, pa je nerealno očekivati da on bude smenjen sa pozicije izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, smatra Karanović: - Da su bili dobronamerni prema našoj zemlji, ne bi ga ni imenovali na takvu važnu funkciju. Srbija treba da nastavi da insistira da on bude smenjen, da zaboravi da taj čovek uopšte postoji, predstavnici Beograda nemaju šta da razgovaraju sa njim, niti Picula ima šta da izveštava o prilikama u Srbiji. Mogu da mu daju zaduženje da bude izvestilac za neku drugu državu, evo predlažem - za Ukrajinu. I ona je na putu EU integracija, Picula će u Kijevu pronaći sagovornike, to je odlična prilika da pokaže znanje i umeće, pa čak i ratne veštine kojima se ponosi. Može da im sugeriše kako je najbolje uklanjati nepoželjni element iz svoje države.

Dodaje da se Picula ponosi svojom zločinačkom ratnom prošlošću i da ne vidi ništa sporno u tome što je bio pripadnik hrvatske vojske koja je počinila najveći etnocid na kraju 20. veka.

- Zamislite licemerje i malicioznost, pre svega EU, koja takvog čoveka imenuje za izvestioca koji bi trebalo da pomaže Srbiji na putu u EU. Oni koji su ga imenovali dobro su znali njegovu ratnu prošlost, političku poziciju, bez obzira što ne dolazi iz stranke Franje Tuđmana. Ali, ako sveobuhvatno sagledamo hrvatsku političku scenu, videćemo da i desnica i levica kada je reč o srpskom nacionalnom identitetu, Srbima i Srbiji imaju gotovo identično mišljenje. Svi polaze od pozicija Ante Starčevića, oca hrvatske domovine, koji je vrlo jasno precizirao šta bi trebalo da bude zadatak Hrvata - uklanjanje srpskog imena i prisustva sa prostora koji oni smatraju svojom državom. I to je Picula radio i pre 30 godina, to radi i danas. S tim što je sada njegov zadatak proširen, pa želi da potčini Srbiju hrvatskim i interesima onih velikih sila nimalo naklonjenih Beogradu i Srbima - zaključuje Karanović.

D. M.