DETE NOSI USTAŠKU KAPU! Skandalozan snimak iz Hrvatske - Uče decu pozdravu kojim se poziva na klanje Srba! (VIDEO)
NOVI skandalozni snimak osvanuo je na društvenim mrežama na kom se vidi kako ustaše uče decu zastrašujućim pokličima kojima se poziva na ubijanje Srba.
U pitanju je poklič "Za dom spremni", kontroverzni ustaški pozdrav koji su pre okupacije 1941. koristile ustaše u emigraciji, a od 10. aprila 1941. on postaje i službeni pozdrav u zločinačkoj NDH. Smatra se ekvivalentom nacističkog "Seig Heil" pokliča i korišćen je za podizanje morala u trenucima kada su ustaše na najmonstruoznije načine likvidirale sve one koje su smatrale nepodbonim.
Međutim, Hrvatima danas u tom pokliču nema apsolutno ništa sporno, budući da im je ustaštvo i u 21. veku i te kako prihvatljivo. Zato i ne čudi što i decu od tek nekoliko godina uče ekstremnom nacionalizmu i mržnji prema svemu srpskom.
Na snimku koji je osvanuo na mreži TikTok jedan muškarac dečaka od najviše 5 godina uči da ponavlja "Za dom spremni", sa sve podignutom rukom baš onako kako su se ustaše pozdravljale u Drugom svetskom ratu.
Osim toga, da skandal bude veći, dete nosi kapu s obeležjima ustaške NDH i unezverenog izraza lica posmatra osobu za koju se, sudeći po komentaru iz snimka, zaključuje da mu je deda.
- Moj dida bojnik i ja... kratko i jasno - stoji u opisu ovog skandaloznog snimka.
Podsetimo, pre samo dva dana je društvenim mrežama počeo da se širi snimak u kom grupa dece uzvikuje ustaški poklič "Za dom spremni" sa sve plastičnim puškama.
Deca na video-zapisu stoje postrojena, dok jedno glumi vođu. Svi u rukama drže plastične i drvene puške, a zatim iz kolone jedno po jedno dete izlazi prema ''vođi'', koji svaki put nakon što dete izađe uzvikne "Za dom", a dete koje je izašlo odgovara "spremni".
(Informer)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
