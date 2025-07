NE ŽELIMO DA NACIONALIZUJEMO NIS Vučić: Dali smo naš predlog oko carina, NIS-a, verujem da ćemo uskoro dobiti odgovor

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Dnevniku RTS govorio je i američkim sankcijama.

Foto printskrin RTS

- Mi smo izašli sa našim predlogom, mali smo mi. To nam pre svega pravi probleme u gumarskoj i vojnoj industriji, govorim o velikim stvarima, a sve ostalo je naravno manje, ali nam sve znači. Mi smo predali naš predlog, čekamo odgovor i verujem da ćemo ga uskoro dobiti. Tramp prvo želi da rešava stvari sa velikima. Mala mu je trgovina sa Srbijom, milijarda jedna. U poređenju sa bilionima, trilionima u trgovini sa Kinom i Evropskom unijom, mi smo kap u moru - kaže Vučić.

O sankcijama NIS-u

- Mi svakako trpimo posledice i nije nam jednostavna situacija. Nisam siguran da će se, ako uzmemo u obzir kakvi su danas odnosi Amerikanaca i Rusa, da će se to produžavanje nastaviti, ali mi nemamo tu šta da radimo. Mi ne želimo da nacionalizujemo tu imovinu, ne želimo da se ponašamo onako kako su se ponašali neki drugi prema ruskoj imovini, mislimo da je to fer. Videćemo šta da radimo. Do sada nije bilo problema, i verujem da u budućnosti neće biti problema u snabdevanju ni naftom ni gasom. Mi smo uvek bili pouzdan partner onima sa kojima smo sporazume pravili i to ćemo činiti i u budućnosti - naveo je Vučić