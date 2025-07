TERORIZAM BLOKADERA - BLOKIRALI AUTOPUT MILOŠ VELIKI: Zgubidani ugrožavali živote - policija reagovala

Oko 140 blokadera sa 69 vozila ušlo je petak veče na auto-put Miloš Veliki u nameri da blokira deonicu. Oni su pokušali da izazovu haos i teror na autoputu Miloš Veliki, direktno ugrožavajući sve građane koji koriste ovu najvažniju saobraćajnicu u zemlji.

Foto: Printskrin

Bez trunke razuma i osećaja odgovornosti, oni su blokirali saobraćaj, ne shvatajući da neko može nastradati dok pokušava da izbegne njihovu divljačku akciju. Interventne jedinice i žandarmerija su intervenisali. Nekima su stavljene lisice na ruke. Svi blokaderi teroristi su legitimisani, a nepropisno parkirani automobili popisani.

Interventne jedinice i žandarmerija su intervenisali jer je reč o krivičnom delu. Nekima su stavljene lisice na ruke.

Ukupno 86 blokadera u Lajkovcu je legitimisano. Dežurni sudija zatražio je zadržavanje za njih 15. Popisana su i sva vozila.

Blokaderi na Ibarskoj magistrali! Zgubidani presekli put, pa krenuli u pravcu Uba ka auto-putu

Večeras je manja grupa blokadera sa nekoliko automobila nakratko blokirala Ibarsku magistralu.

Nešto posle 21 sat, blokaderi su se zaustavili na deonici puta kod Lazarevca u smeru prema Ljigu. Nakon toga su nastavili da voze prema auto-putu brzinom oko 30 na sat i sa uključenim žmigavcima. U koloni se nalazi nekoliko auzomobila i motocikala.

Blokada kao zločin: Šta kaže Italija?

U uređenim državama, ovakvi postupci se ne tolerišu. U Italiji, recimo, blokiranje puta – čak i ako je mirno i samostalno – više nije samo prekršaj, već ozbiljno krivično delo.

Prema najnovijoj Uredbi o bezbednosti, koja je stupila na snagu 10. juna 2025. godine, svako ko blokira put rizikuje do mesec dana zatvora ili novčanu kaznu do 300 evra. A kada to uradi grupa zgubidana – kao što smo večeras gledali kod Lajkovca – kazne se pooštravaju: zatvor od šest meseci do dve godine!

Ne pravi se razlika da li je saobraćaj blokiran telom ili predmetima – po zakonu je to isto. Jer blokada je blokada. Jer ugrožen život je ugrožen život.