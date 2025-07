OGLASILO SE UDRUŽENJE SRBA IZ BIH: "Retorika koja je korišćena na koncertu nacista nas upozorava na zamisao za novim genocidom nad Srbima"

UDRUŽENjE Srba iz BiH u Srbiji je na sednici održanoj 6. jula 2025. godine u Beogradu povodom jučerašnjeg nacionalnog skupa u Zagrebu sa podrškom Hrvatske države donelo je sledeće zaključke.

TANJUG/ FOTO HINA/ DARKO GRZELJ

Retorika koja je sinoć korišćena na koncertu nacista nas upozorava na zamisao Hrvatskog rukovodstva za novim genocidom nad Srbima, navode u saopštenju i dodaju:

- Kao potomci do sada stradalih Srba svakako ne možemo prećutati napad na naš srpski narod, državu i SPC. Jučerašnji događaj u Zagrebu veoma podseća na OI u Berlinu 36 godine. To je bio početak kataklizme čovečanstva 19. veka smotra smrti. Tim skupovima je propagirana nacistička ideologija koja je i danas na sceni. Oni koji to ne vide slepi su kod očiju da se sprema novi savremeni nacizam koji nije prijatelj Srba. Hrvatskoj se mora nametnuti odgovornost za genocid nad Srbima u BiH i Hrvatskoj kao i svim okupiranim teritorijama u periodu NDH. Taj nedovršeni posao osude zločina i dan danas ima recidive krvave prošlosti. Hrvatski narod nije naučio lekciju iz prošlosti, šta više, time se i diči - zaključilo je ovo udruženje.

(Pink)