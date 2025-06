BRNABIĆ: Rektor Đokić je znao čemu služi skup na kome je govorio i da se sprema nasilje! Kakav on legitimitet ima?!

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić komentarisala je ulogu rektora UB Vladana Đokića u nasilnim demonstracijama.

Oni su doneli odluku da se skup ne završi rečima "Živel Srbija" nago "Smrt Srbiji".To su reči imate zeleno svetlo. Rektor Đokić je znao to i znao je čemu služi ovaj skup, znao je da se sprema nasilje i govorio je na tom skupu. Kako takvom čoveku sada izaći u susret, koji se ovim svrstao poptpuno jasno, nedvosmisleno uz teroriste. Kako izlaziti u susret u bilo kakvim razgovorima, oko kvota, mesta, materijalnih troškova... kako?

Ko ima taj legitimitet da mu sada izlazi u susret u bilo kakvim dogovorima? Čoveku koji je želeo građanski rat. I još jednom, da podsetim, da nije čak ni ispitano ono što je ona teroristička ćelija priočala 12. marta, što je pričala Marija Vasić. A to je da je neko sa UB bio u kontaktu sa Vojskom Srbije i da su planirali vojni puč 15. marta. E sada je taj čovek to ponovo pokazao da bi to podržao teroriste u iniciranju građanskog rata i krvoprolića u Republici Srbiji i to na Vidovdan.