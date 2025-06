POLITIKA BLOKADERA JE DA SRBIJA MORA DA STANE Vučić: Samo budala se ponosi uništavanjem zemlje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom gostovanja na TV Prva da se blokaderi i članovi opozicije hvale time koliku su štetu naneli državi.

Foto: Printskrin TV Prva

- Ljudi nisu pijanci, ali su opijeni slavom i željom da nerad i slava traju doveka. I nema racionalnog argumenta. Ne postoji racionalni argument. Oni misle da je danas ista situacija kao pre 6 meseci - nije. Ne zaboravite da je njihov program od početka do danas mogao da stane u četiri reči. U četiri reči koje je promovisala opozicija, bivši režim, blokaderi su u potpunosti preuzeli to. A te četiri reči su "Srbija mora da stane". Njihova sva politika se svela na to da Srbija mora da stane. Oni se hvale time koliku su štetu svojoj državi naneli. Što ne može normalan čovek, čovek koji voli svoju državu lako da prihvati. Nemoguće je to. Svaki domaćin želi dobro svojoj kući. On ne može da prihvati "Ej uništiću ti kuhinju i dnevnu sobu, a ti prebaci 4 stvari iz kuhinje i dnevne sobe u spavaću sobu, pa će spavaća soba da bude lepša". To dobar domaćin da prihvati ne može. Oni se sada hvale kako će postaviti betonske blokove na puteve kako bi uništavali puteve i raskrsnice. Kako će Srbija da izgubi zbog njihovog delovanja do 800 miliona eura. Time se samo budala ponosi. Pametan se toga stidi. Ali oni ne razumeju, ja ništa ne molim, niti apelujem, niti ću ikoga da pomenem. Nije ni potrebno. Oni ne razumeju da je to vreme prošlo. Da je vreme opsena, prevera, laži, kada su govorili "pa nismo mi za opozicione partije,mi nismo za bivši režim, nismo mi za ovakve, nismo mi za onakve", da je to vreme davno prošlo. To danas ljudi vide - rekao je predsednik.