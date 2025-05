STUDENTI POČINJU ŠTRAJK GLAĐU UKOLIKO DO PRVOG JUNA SVI FAKULTETI NE KRENU SA RADOM (FOTO/VIDEO)

STUDENTI koji žele da uče obratili su se iz Pionirskog parka u Beogradu.

Foto: Novosti

- Šokirani smo sebičnošću i bezobzirnošću rektora beogradskog univerziveta Vladana Đokića kao i mnogih drugih koji ne razumeju da su svi studenti, profesori, akademski radnici, naše porodice, a prvenstveno građani siti blokada - poručio je Pavlović.

Studenti koji žele da uče su istakli da traže svoja ustavom zagarantovana prava od svih institucija u našoj državi, kako predsednika države, tako i predsednika Vlade, predsednice Narodne skupštine i ministra prosvete.

- Mi ostavljamo poslednji rok do nedelje prvog Juna. To je poslednji rok koji dajemo jer smo iscrpeli sve druge mogućnosti, ne preostaje nam ništa drugo, nemam kuda. U koliko se do nedelje 1. juna ne krenu svi fakulteti sa radom ja ću pozvati sve moje kolege da mi se pridruže u štajku glađu.

Postoje tri uslova koja zahtevamo ili stupamo u štrajk glađu:

1. Svi fakutleti da počnu da rade do nedelje, 1. juna

2. Zahtevamo hitno pokretanje moralne, disciplinske ali i krivično pravne odgovornosti za lica koja su sprečila naše uživanje ustavom garantovanih prava - od prava na obrazovanje do slobode kretanja.

3. Da se prekinu pretnje svakodnevnim fašističkim napadima na nas, jer smo zauzeli samo jednu lokaciju u gradu jer nemamo više kud!!! Da prekinu da nam prete da će nas ukloniti, istrebiti, da nas nazivaju psihičkim bolesnicima.

- Studenti koji žele da uče ostaju u Pionirskom parku i stupaju u štrajk glađu ukoliko do 1. juna ne počnu svi fakulteti u našoj zemlji sa radom. Gladovaćemo dok god neko ne obrati pažnju na nas. - istakao je Pavlović.

BONUS VIDEO: