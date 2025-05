NAPREDNJACI ODGOVORILI ANTISRPSKIM BLOKADERIMA FOTELJAŠIMA KOJI SRBIJU NAZIVAJU RAJHSTAGOM: ''Sram vas bilo!''

NARODNI poslanici, Danijela Nikolić i Dane Stanojčić, odgovorili su blokaderima foteljašima sa ETF-a koji su Srbiju uporedili sa Rajhstagom, uprkos činjenici da je upravo naša zemlja dala ogromnu žrtvu u borbi sa nacističkom nemani koja je pretila da uništi čovečanstvo.

Foto: Printscreen





Foto: Printscreen





- I zaista, pomislim, da li bi ikom palo napamet, da li bi se iko usudio da izraelski Knesset ili rusku Dumu, na Dan pobede nad fašizmom nazove " Rajhstagom" ?! Gde je to na svetu moguće, sem u toj "totalitarnoj" Srbiji? I gde je moguće da se napadnu vernici na liturgiji, da se zviždi, pišti pa čak i laje na njih , samo zato što poštuju svoju veru i tradiciju? I gde je moguće da se supruga i deca lidera najveće stranke javno targetiraju i nišane? Izgleda samo u toj " totalitarnoj" Srbiji. Onda shvatim, ipak je njima sve dozvoljeno, oni su ta plava krv, ta svetla budućnost.A šta smo to slavili juče sa čitavim slobodarskim svetom, pobedu nad fašizmom?Ne bih rekao....kako to reče Džoni Štulić "...i kako je do neprepoznavanja, dovedena suština prevare..." Napisao je poslanik Stanojčić na društvenoj mreži ''Instagram''.