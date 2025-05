PROFESOR RAZOTKRIO KO FINANSIRA BLOKADERE: "Jasno je da su to bili STRANCI!" (VIDEO)

ČEDOMIR Antić profesor Filozofskog fakulteta, komentarisao je gostujući u jednom podkastu blokade i to ko ih finansira.

- Ono što me jako iznenadilo u vezi ovih blokada, to je ta uniformnost. Dakle, to što su dobijali iste pice, iste vode...jasno je da je organizator u početku bio strani, pa je posle to preuzela neka franšiza odavde...ti koji su peglali kartice u Ikei kupujući dušeke za 15. mart - naveo je on.

