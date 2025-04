BIOGRAFIJA NOVOG MINISTRA PROSVETE U VLADI SRBIJE: Evo ko je Dejan Vuk Stanković koji je zamenio Slavicu Đukić Dejanović

DEJAN Vuk Stanković predložen je za ministra prosvete u novoj Vladi Srbije. Stalno je zaposlen na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača u Beogradu. Često se u medijima pojavljuje kao analitičar, a kandidovao se i sa Savet REM-a.

Dejan Vuk Stanković / Foto Tanjug

Dejan Vuk Stanković je rođen 22. januara 1973. godine u Beogradu. Osnovnu školu "Starina Novak" i Prvu beogradsku gimnaziju, pohađao je i završio u rodnom gradu. Od 1991. do 1998. godine, studirao je filozofiju, koju je i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9.25.

Diplomski rad je odbranio na temi iz oblasti savremene filozofije: O pojmu i preobražaju pojma filozofije kod Huserla, kod profesora dr Miloša Arsenijevića.

Iste godine (1998.), upisao je postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U junu 2007. godine, odbranio je magistarsku tezu na odseku za etiku Filozofskog fakulteta u Beogradu, pod nazivom: Moral i pravo u filozofiji Herberta Lajonela Adolfusa Harta, stekavši akademsko zvanje magistra filozofskih nauka.

Foto: Printskrin

U novembru 2011. godine, Dejan Vuk Stanković je odbranio doktorsku disertaciju na Odseku za filozofiju, na Katedri za etiku i praktičnu filozofiju, pod nazivom: Praktička racionalnost i odnos prava i morala u filozofiji Džona Mičela Finisa, stekavši akademsko zvanje doktora filozofskih nauka.

U periodu od 2000. do 2003. godine, bio je stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i životnu sredinu. Kao stipendista, stručno se usavršavao i aktivno učestvovao u projektima Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu Uporedo sa pohađanjem postdiplomskih studija i angažmanom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, pohađao je Otvoreni program Beogradske otvorene škole (BOŠ), u periodu od 1999. do 2000. godine, kao i program Savremene teorije demokratije, Alternative akademske obrazovne mreže (AAOM), u periodu od 2000. do 2001. godine.

Tokom 2001. godine, Dejan Vuk Stanković se stručno usavršavao na Democracy and Diversity Institute, u Krakovu, Poljska, akademskoj instituciji čiji su osnivači New School For Social Research iz Njujorka, SAD i Jagelijanski univerzitet iz Krakova, Poljska.

U periodu od 2004. do 2006. godine, učestvovao je u svojstvu istraživača, kao analitičar agencije Marten Board International, članice ESOMAR-a, čiji je fokus bio na istraživanju tržišta i javnog mnjenja, licencirane od British Bureau for Marketing Reserch za program TGI.

Sarađuje kao konsultant i analitičar sa agencijom za istraživanje javnog mnjenja i tržišta Faktor Plus. Počev od 2023. godine, stalni je kolumnista dnevnog lista "Kurir", a objavljuje stavove i mišljenja u dnevnom listu "Politika".

Profesor je na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača u Beogradu.

Kao politički analitičar često nastupa u medijima.

Krajem 2024. podneo kandidaturu za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Podsetimo, Ana Brnabić danas je saopštila da će Dejan Vuk Stanković biti novi ministar prosvete.

(Blic)