VUČIĆ O SITUACIJI U BiH: Ne mogu i neću da prihvatim priču da je Dodik kriv, jer to nije istina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za Njuzmaks govorio je i o situaciju u BiH.

Foto: Printskrin Newsmax

Govoreći o situaciji u BiH, Vučić kaže da je možda preterao optužćujući meunardonu zajednicu.

- Mislim da su to blage sitnagme za ono što mislim i osećam. Voleo bih da vidim da ima više prostora za međusobno razumeavanje. Ako pitate nekoga u Sarajevu, reći će da im je prilika da se otarase Dodika i Republike Srpske. Ako odete kod Srba, čućete obrnutu priču, vreme je da napustimo BiH i to tako ide. Kada imate takve stavove, to ide u tom smeru. I ostali iz sveta koji su bombardvoali Kosovo i otcepili. Napravili su presedan, sada se Putin poziva na kosovski presedan. Kada pričate da su Rusi otvorili Pandorinu kutiju, nije tačno,to je otovreno 99 godine i 2008. Kada ste je otovrili, teško je da je zatvorite. Mi Srbi se nalazimo u obe kofe, u kosovskoj i u priči oko BiH i Republike Srpske. Ne mogu i neću da prihvatim priču da je Dodik kriv, jer to nije istina - kaže on.

Kaže da se često stranci hvataju za duh, ali on hoće da komentariše tekst.

- Mir u BiH je doneo Dejton, pustite da bude to. Englezi misle sve suprotno o tome i mene brine ta rešenost i prilika da se otarase Dodika.