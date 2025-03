"TO DIVLJAŠTVO NIKADA NISAM DOŽIVEO" Ministar Mali povodom divljanja opozicije u Skupštini - Tri koleginice su ozbiljno povređene

MINISAR finansija Siniša Mali oglasio se na Pinku povodom divljanja opozicije u Skupšitini Srbije.

Foto: Printscreen

- Još sam pod utiskom. Ovako ponašanjem ljudima koji sebe nazivaju političarima nikada nije viđeno u našoj zemlji. Dakle, da vi uđete u parlament, da bacate šok bombe, dimne bombe, da gađate druge poslanike i najviše se tome raduje Aljbin Kurti. To divljaštvo ja nikada nisam doživeo.Tu je bio Drgan Đilas i ostali. Inače, za ono što je važno studentima recimo, kada je Zakon o visokom obrazovanju u pitanju, ono što je bio četvrti zahtev studenata, borili smo se za to, svih 7 državnih fakulteta je prihvatilo to, tim zakonom se omogućava 50% umanjenje školarine. Predstavnici opozicije nisu ni glasali da se taj zakon stavi na dnevni red. Ti koji se busaju da su za njih glasali su da se taj zakon stavi van dnevnog reda.

- Ono što mi je posebno žao, tri kolegnice su ozbiljno povređene, jedna u osmom mesecu trudnoće, Sonja Ilić, imate i Jasminu Obradović koja je doživela moždani udar. Ono što je moja poruka jeste da ćemo mi nastaviti da se borimo za Srbiju i natavićemo sa radom.

Ministar je istao da je poslanik Radomir Lazović prvi izazvao incident.

- Dakle, jedno divljaštvo neviđeno u parlamentu. Najprivilegovaniji su, nose rolekse, imaju letovanja, tu je Dragan Đilas bio, dakle, milijardu i po evra je zaradio sa Šolokom oko prodaje SBB-a. Oni pokažuju poštovanje prema narodnoj skupštini ovako kako ste mogli da vidite.

Foto: Printscreen/PINK

- Oni su i protiv Zakona da se limitiraju kamatne stope. Danas je na dvevnom redu i Zako gde limitiramo kamatne stope za stambene i potrošačke kredite, kako bi onemogući banke da podižu te kamatne stope kako im se hoće. Imamo dva Zakona koji su za našu privredu neverovatno važna a to su Spozrazumi o spoljnoj trgovini sa Egiptom i UAE, otvaramo i ta dva velika tržišta. Ovaj zakon nam omogućava da povučemo prvih 112 miliona evra od agene rasta koja je odvojena za Zapadni Balkan. Svi ti Zakoni su usmereni za rast naše zemlje.

Ministar Mali je istakao da nije moguće da se zaustavi rad Skupštine i da će se rad nastaviti bez obzira na sve. Mali je potom upitan da prokomentariše i citat Dragana Đilasa na društvenoj mreži koji je izjavio "pumpaj, pumpaj" na dramatične scene u Skupštini.

- Njemu je najlakške "pumpaj, pumpaj" jer je uzeo milijardu i po evra sa Šolakom, prebogat čovek i njega ne zanima kako žive obični građani Srbije. Neka i to što je Dragan Đilas uradio slika to što radi opozicija. Najbogatiji i naprivilegovaniji, ljudi koji sve imaju prave haos u Skupštini - poručio je Mali.