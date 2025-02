(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Pretučen politički analitičar Vukašin Đoković, pa poslao snažnu poruku: Vojvodina je Srbija

POLITIČKI analitičar Vukašin Đoković pretučen je sinoć u Novom Sadu, naočigled svoje devojke i ljudi nakon koncerta na Spensu!

Foto: Novosadska TV

Đoković ističe za Novosadsku televiziju da je bio u pratnji svoje devojke na koncertu na Spensu kada je, kako kaže, njemu nepoznata osoba sve vreme dobacivala uvrede jer podržava Aleksandra Vučića i srpsku Vladu.

- Ja sam to ignorisao, jer ne želim incidente, nisam nasilan. Na kraju koncerta morali smo da se mimoiđemo, a on je ospovao predsednika i mene. Uopšte ne želim da koristim takav rečnik. Okrenuo sam se i on me je udario. Oni su prešli na nasilje, jer nisu zadovoljni protestima, svesni su da im propada pokušaj obojene revolucije i sada pokušavaju da se obračunaju sa neistomišljenicima - rekao je uznemireni Đoković.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Povređeni analitičar pokazao je svoje povrede, istakavši da su je nakon udaraca u glavu pao na zemlju, gde je nepoznato lice i dalje nastavio da ga udara. Zbog težine povreda, on je prevezen u Urgentni centar, a slučaj je privljen policiji.

Đoković ističe da ga ovo nije uplašilo i da ga je dodatno motivisalo, a za njih je imao važnu poruku: „Vojvodina je Srbija!“