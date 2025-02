PETKOVIĆ: Polovinom februara novčana pomoć za prvih 5.000 nezaposlenih na KIM, a zatim i za nove korisnike

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da od polovine februara kreće isplata novčane pomoći za prvih 5.000 socijalno najugroženijih nezaposlenih lica na teritoriji AP KiM, koji će primati po 20. 000 dinara mesečno, kao i da će tada krenuti prikupljanje dokumentacije za novi broj nezaposlenih lica koja će biti obuhvaćena ovim programom, kako bi svima koji nemaju druga primanja bila obezbeđena finansijska pomoć.

foto Kancelarija za KOsovo i Metohiju





- Ovde nije reč o jednokratnoj pomoći, već o mesečnom izdvajanju za svakog lojalnog građanina Republike Srbije na prostoru KiM. Po prvi put smo krenuli u program koji ima za cilj da pomogne svakom našem čoveku koji živi na KiM, a ne radi. Glavni nam je cilj da na KiM nema nijednog lojanog građanina Srbije a da ne prima nekakva izdvajanja od strane države Srbije - rekao je Petković.

On je istakao da je to veliki iskorak koji pokazuje opredeljenje države Srbije da pomogne svojim građanima koji zaista žive na Kosovu i Metohiji.

Ukazao je da je ova mera naišla na veliki od‌jek u srpskim sredinama i dodao da se Srbija neće zaustaviti na ovih 5.000 socijalno najugroženijih, već da će obezbediti da svi nezaposleni na AP KiM mogu da primaju ovu novčanu pomoć, ako ispunjavaju potrebne uslove.

Petković je rekao da Vlada Srbije i Kancelarija za KiM nastavljaju snažno da podržavaju srpski narod u južnoj pokrajini, pre svega kroz brojne finansijske i investicione programe za razvoj srpskih i drugih nealbanskih sredina na KiM.

Dodao je da kada je reč o pomoći srpskom narodu na AP KiM, postoje konkretna dela predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlasti.

- Na prvom mestu, budžetska sredstva Kancelarije za KiM u 2025. godini su najveća u istoriji. Obavili smo važan posao koji se odnosi na usvajanje finansijskih programa na Vladi, tako da sve vrste redovnih, socijalnih pomoći, uključujući i roditeljski i dečji dodatak, će biti isplaćeni našem narodu na Ki - naveo je Petković.

On je dodao da su u toku i konkursi za nova radna mesta u zdravstvu.

- Reč je o konkursu koji se odnosi na 170 novih radnih mesta u zdravstvu. Ako uz to dodamo i konkurs koji je otvoren krajem prošle godine za 70 novih radnih mesta, samo za poslednjih mesec dana mi imamo 240 novih radnih mesta u zdravstvu sa posebnim naglaskom na centralno Kosovo. Međutim, vodili smo računa u prethodnom periodu i kada je reč o severu, ali i o Pomoravlju, Metohijskom delu i Sirinićkoj župi da dodatno obezbedimo nova radna mesta u zdravstvu, a borimo se i za dodatna radna mesta u školstvu -rekao je Petković.

On je podsetio da, na ličnu inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, redovno ide program užinskog dodatka od po 5.000 dinara za 17.000 dece u AP KIM i da je to je vrlo važna i značajna pomoć.

Petković je istakao da osim toga Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastavlja programe podrške i subvencije u oblasti poljoprivrede i privrede, koji takođe kreću polovinom februara.

"Reč je o projektima od više stotina miliona dinara, gde pomažemo i žensko preduzetništvo, mala i srednja preduzeća i naše poljoprivrednike, odnosno poljoprivredna gazdinstva i kada je reč o poljoprivrednoj mehanizaciji, ali nabavci potrebne opreme, kako bi razvijali porodični biznis i na taj način pomogli našim ljudima u srpskim sredinama da žive od svoga rada", naglasio je Petković.

Dodao je da će i Kancelarija za KiM i Vlada Srbije nastaviti da se bore za srpski narod u AP KiM.

"Pored naše diplomatske borbe, koja podrazumeva da se borimo za bolje sutra, za mir i stabilnost na terenu i bolji život naših građana na Kosovu i Metohiji, mi i ovakvim finansijskim programima pokazujemo koliko nam je stalo do naših ljudi i da ih nikada nećemo ostaviti na cedilu, nego ćemo se boriti za njih i njihovo bolje sutra", rekao je direktor Kancelarije za KiM.

Osvrćući se na pojedine primedbe da ova vrsta socijalne pomoći i druga finansijska pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dolazi u vreme izborne kampanje, Petković je istakao da je to redovna aktivnost koja traje cele godine.

"Ovo za nas nije ništa novo da izlazimo u susret socijalno najugroženijim i da, povećavajući budžet, mislimo kako da dodatno pomognemo našim ljudima, da povećamo standard i učinimo život na Kosovu i Metohiji, uz sav teror Aljbina Kurtija i pritisake Prištine, koliko toliko boljim", rekao je Petković.